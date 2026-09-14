Nora Ruvalcaba señala “contraste histórico”: Crítica gira de la oposición a Europa frente a festejos patrios en EU

Nora Ruvalcaba señala “contraste histórico”: Crítica gira de la oposición a Europa

La aspirante del partido Morena en Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, calificó como una “enorme paradoja” el contraste entre la participación de autoridades internacionales en los festejos de la comunidad mexicana y la agenda parlamentaria en el extranjero de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN).

​Las declaraciones surgieron luego de que el alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, encabezara este 13 de septiembre el tradicional desfile conmemorativo por la Independencia de México en Sunset Park junto a la comunidad migrante en Estados Unidos. En contraparte, líderes nacionales del PAN realizaron un viaje a Europa para presentar ante eurodiputados sus posturas sobre la coyuntura política interna del país.

​Ruvalcaba consideró el suceso como un acto “profundamente simbólico” sobre la visión soberana del país.

Nora Ruvalcaba señala “contraste histórico”: Crítica gira de la oposición a Europa

​“Mientras un gobernante extranjero celebra la independencia de México, hay políticos mexicanos, moralmente derrotados, que buscan en el extranjero respaldo para enfrentar sus disputas dentro de México”, aseveró la morenista.

​A través de redes sociales, la representante de la cuarta transformación subrayó la importancia de la diplomacia, puntualizando que México debe mantener un diálogo constante con las naciones, atender observaciones en materia de derechos humanos y respetar los tratados internacionales. No obstante, marcó una clara distinción respecto a la soberanía nacional:

​“Una cosa es la cooperación internacional y otra muy distinta pretender que desde el extranjero se arbitre la voluntad soberana de los mexicanos. Porque nuestros gobiernos los elegimos los mexicanos, nuestras diferencias las resolvemos los mexicanos y nuestro destino lo decidimos los mexicanos”, concluyó.