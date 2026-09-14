Santiago Nieto fortalece agenda de seguridad y bienestar para Querétaro: se reúne con Harfuch

Santiago Nieto mantiene una agenda de reuniones basada en la seguridad y el bienestar para Querétaro

Con el objetivo de priorizar la tranquilidad social y la atención integral a las comunidades del estado, Santiago Nieto Castillo, representante de Morena en Querétaro, sostuvo una serie de reuniones de trabajo con funcionarios y legisladores para coordinar propuestas enfocadas en seguridad ciudadana, infraestructura y programas de bienestar.

Sostiene reuniones con Omar García Harfuch y Gilberto Herrera

A través de sus redes sociales, el coordinador de Morena informó que durante los últimos días ha sostenido encuentros con distintos funcionarios para fortalecer la seguridad y el bienestar en Querétaro.

Entre las reuniones destacan las realizadas con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con el diputado Gilberto Herrera Ruiz.

Durante los encuentros se abordó la necesidad de consolidar estrategias preventivas que fortalezcan la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

En diversas ocasiones, el morenista ha señalado que la construcción de la paz debe atender las causas que generan la violencia, mediante diagnósticos locales sobre las problemáticas particulares de cada municipio.

Morena busca impulsar proyectos para la transformación de Querétaro

De acuerdo con las publicaciones difundidas por Santiago Nieto, las reuniones también estuvieron enfocadas en la adecuada canalización de apoyos y el desarrollo de proyectos que garanticen la seguridad y prioricen los derechos de la ciudadanía.

“Estamos unidos y trabajando por un mismo objetivo: que la transformación llegue a Querétaro”, escribió en redes sociales al referirse a la reunión con el diputado Gilberto Herrera.

El equipo de la Cuarta Transformación en la entidad señaló que continuará realizando encuentros informativos y de concertación con diversos actores sociales e institucionales para consolidar una agenda de diagnóstico y propuestas orientada a atender las principales necesidades del estado.