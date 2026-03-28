En Tamaulipas se entregan nuevas obras en la UTMAR y supervisan proyectos en La Pesca

Gobernador Américo Villarreal Se inaugura infraestructura educativa por más de 19 millones de pesos en la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (jorgeerangel2000@gmail.com)

En una nueva gira por Soto la Marina, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la entrega de obras en la Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario (UTMAR), donde destacó que el modelo humanista impulsado por los gobiernos de la transformación busca fortalecer la educación y, con ello, construir una mejor sociedad. Las mejoras en el plantel representan una inversión superior a los 19 millones de pesos.

Acompañado por la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez, el mandatario inició su jornada presidiendo la Mesa de Paz con autoridades municipales de Jiménez, Casas, Aldama, Abasolo y González. Posteriormente recorrió distintos puntos del municipio para constatar avances de programas y servicios dirigidos a la comunidad.

En la UTMAR entregó una nueva techumbre, un laboratorio de procesamiento de productos pesqueros y un campo de fútbol 7 equipado con alumbrado, cerco y gradas; durante el acto, el rector Guadalupe Acosta Villarreal y el estudiante Rubén Ávalos Alfaro agradecieron el apoyo recibido para consolidar la transformación del plantel.

Villarreal llamó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades de desarrollo de la región y a fortalecer la investigación dedicada a la acuacultura, las especies marinas y el turismo, con un enfoque de cuidado ambiental.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, detalló que en lo que va del actual gobierno se han invertido 177 millones de pesos en infraestructura para Soto la Marina, incluidos proyectos viales, espacios públicos, sistemas hidráulicos y educativos, así como la rehabilitación del gimnasio municipal, el auditorio y la Casa de la Cultura.

Al concluir el evento, el gobernador, acompañado por el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, visitó la Gasolinera del Pueblo, un punto de venta de combustible con marca estatal, para revisar su operación y la atención al público.

Más tarde se trasladó al Campo Tortuguero, donde el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker, reportó la presencia de 16 nidos y un total de 1,440 huevos en cuatro de los siete campamentos instalados en la playa de La Pesca. Durante este recorrido también observó el operativo de la policía montada, cuya vigilancia preventiva se realiza a lo largo de la costa, explicado por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo.