Morelos, destino favorito para vacacionar en Semana Santa

Morelos una de las mejores opciones para vacacionar en Semana Santa

La cercanía de Morelos a la Ciudad de México lo ha consolidado como la una de las mejores opciones para vacacionar en Semana Santa, cuyas actividades son tan diversas que abarcan: celebraciones religiosas, patrimonio histórico, tradiciones vivas, gastronomía y espacios de descanso.

Otras actividades destacadas son: el viacrucis de Ocotepec, en Cuernavaca, ; las celebraciones comunitarias como los Sayones en Tetela del Volcán, los Matacueros en Yecapixtla, el Festival de Diablos en Zacualpan de Amilpas y la Ruta de los Conventos del siglo XVI, reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Los típicos platillos se suman a las experiencias de los visitantes ofreciendo una diversa variedad entre las que destacan: mole rojo con nopales y pescado seco, huauzontles capeados y tamales de pescado.

Además de esta Morelos ofrece otras actividades entre ellas balnearios, naturaleza, hoteles boutique y espacios de descanso, permitiendo combinar actividades culturales y recreativas en un solo viaje.

Durante Semana Santa del año pasado la entidad recibió 851 mil 877 visitantes y dejando una derrama económica de 314 millones de pesos y este año se espera contar con más visitantes.