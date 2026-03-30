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El estado es una de las mejores opciones para vacacionar

Morelos, destino favorito para vacacionar en Semana Santa

Por Paula Canul Rosas
Morelos una de las mejores opciones para vacacionar en Semana Santa

La cercanía de Morelos a la Ciudad de México lo ha consolidado como la una de las mejores opciones para vacacionar en Semana Santa, cuyas actividades son tan diversas que abarcan: celebraciones religiosas, patrimonio histórico, tradiciones vivas, gastronomía y espacios de descanso.

Otras actividades destacadas son: el viacrucis de Ocotepec, en Cuernavaca, ; las celebraciones comunitarias como los Sayones en Tetela del Volcán, los Matacueros en Yecapixtla, el Festival de Diablos en Zacualpan de Amilpas y la Ruta de los Conventos del siglo XVI, reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Los típicos platillos se suman a las experiencias de los visitantes ofreciendo una diversa variedad entre las que destacan: mole rojo con nopales y pescado seco, huauzontles capeados y tamales de pescado.

Además de esta Morelos ofrece otras actividades entre ellas balnearios, naturaleza, hoteles boutique y espacios de descanso, permitiendo combinar actividades culturales y recreativas en un solo viaje.

Durante Semana Santa del año pasado la entidad recibió 851 mil 877 visitantes y dejando una derrama económica de 314 millones de pesos y este año se espera contar con más visitantes.

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