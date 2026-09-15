Hermana de estudiante española asesinada en Morelos cuestiona falta de seguridad

La hermana de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en Morelos, cuestionó la falta de información sobre la seguridad que existía en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), luego de conocer que otras tres alumnas habían sido asesinadas durante el último año.

Laura Tacoronte expresó su preocupación a través de un video publicado en redes sociales, donde preguntó por qué nadie hizo algo antes para evitar que continuaran los asesinatos de mujeres dentro de la comunidad universitaria “¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un año se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada?”, cuestionó la joven, quien también preguntó a los estudiantes que viven en Morelos por qué no se han tomado mayores medidas de seguridad.

Lara Tacoronte, en el vídeo difundido en sus redes sociales tras el asesinato de su hermana Claudia en México.

Claudia Tacoronte tenía 21 años y era originaria del municipio de Santa Brígida, en Gran Canaria, España. La joven estudiaba cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada y había viajado a México como parte de un programa de intercambio académico. La estudiante llevaba alrededor de tres semanas en Cuautla cuando fue asesinada. De acuerdo con el relato de su hermana, Claudia habría sido víctima de un intento de robo de su teléfono celular. Al intentar escapar, el agresor la habría perseguido y atacado con un cuchillo.

Los hechos ocurrieron en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado aproximadamente a 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. La Fiscalía de Morelos investiga el caso como feminicidio. Laura señaló que su hermana no había recibido información sobre los asesinatos de otras estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos antes de viajar a México. La familia se enteró de estos antecedentes después de que Claudia ya se encontraba en el país.

La situación generó preocupación entre sus padres, quienes, de acuerdo con Laura, no estaban de acuerdo con que Claudia permaneciera en esa zona debido a los riesgos que podían existir. Sin embargo, la joven quería aprovechar su experiencia de intercambio, conocer nuevos lugares y continuar con sus estudios. Claudia se convirtió en la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en un periodo de aproximadamente siete meses. Antes de su caso se registraron los asesinatos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes. Estos casos provocaron protestas y paros por parte de estudiantes, quienes exigieron mejores condiciones de seguridad dentro y alrededor de la institución.

La hermana de Claudia también cuestionó a las instituciones encargadas de organizar los intercambios universitarios y preguntó si tenían conocimiento de los antecedentes de violencia registrados en la zona “¿Cómo vas a mandar a alguien a un sitio así?”, señaló Laura, al considerar que la estudiante debió contar con información suficiente sobre las condiciones de seguridad antes de viajar.

El caso también provocó reacciones en España. La Universidad de Granada realizó un minuto de silencio en memoria de Claudia y anunció apoyo psicológico para sus compañeros, mientras que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también se realizaron actos de homenaje. En Morelos, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria participaron en actividades para recordar a la joven.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2026 fueron asesinadas 69 mujeres en Morelos, de las cuales 21 casos fueron clasificados como feminicidios y 48 como homicidios dolosos. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el asesinato de Claudia Tacoronte, su familia exige respuestas sobre lo ocurrido y sobre las condiciones de seguridad que enfrentan las estudiantes en la universidad.