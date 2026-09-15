Lideres políticos de Zihuatanejo respaldan nombramiento de Beatriz Mojica

Luego de que se diera a conocer a Beatriz Mojica como nueva Coordinadora de Morena en Guerrero, diversos personajes políticos de Zihuatanejo expresaron su respaldo y reconocimiento, pues señalaron que la consideran una de las figuras con mayor trayectoria y presencia dentro del movimiento en la entidad.

Entre estos personajes se encuentran Isaac Pino Real, Gustavo García Bello, José María Morelos ,Luis Miguel Farías y Raúl García Uriostegui, quienes han respaldado a la ahora coordinadora, desde el inicio de este proceso. Ellos han coincidido en distintos momentos en la construcción de un proyecto político enfocado en la participación ciudadana y el fortalecimiento de Morena en la Costa Grande.

El nombramiento de Mojica representa un paso importante dentro de la organización política del movimiento en Guerrero, pues se trata de una dirigente con amplia experiencia en la vida del estado y con una presencia constante en las distintas regiones guerrerenses.

Al respaldar su apoyo también señalaron que este nombramiento es resultado del trabajo territorial, la cercanía con la militancia y la capacidad de diálogo que Beatriz Mojica ha mantenido a lo largo de su trayectoria política.

Destacaron que Guerrero enfrenta retos importantes en los próximos años, por lo que consideraron fundamental la unidad y el fortalecimiento de los liderazgos que han contribuido al crecimiento del movimiento en cada municipio.

Beatriz Mojica asume la responsabilidad de coordinar los esfuerzos políticos de Morena en Guerrero, contando con el respaldo de distintos sectores y actores que han acompañado su proyecto desde el inicio.

“Hoy celebramos el reconocimiento a una trayectoria construida con trabajo, cercanía y compromiso con Guerrero. Desde Zihuatanejo, refrendamos nuestro respaldo a Beatriz Mojica en esta nueva etapa de responsabilidad política”, expresaron los liderazgos locales.