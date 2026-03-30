Obtiene Chihuahua certificación internacional del “Juárez bus”: Santiago de la Peña

Se consolida transporte articulado en Chihuahua

Tras una evaluación de más de un año que incluyó un impacto ambiental, los sistemas de transporte BRT --o articulados-- en Ciudad Juárez y Chihuahua, obtuvieron el certificado internacional de calidad en servicio otorgado por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, explicó que el proceso de certificación a los sistemas de transporte BRT JuárezBus y Bowí implicó más de un año de trabajo, durante el cual se evaluaron aspectos clave como el estado de las unidades y la capacitación de los operadores.

También se evaluó el sistema de recaudo, la cobertura de rutas, la accesibilidad, la información al usuario, los tiempos de servicio, la atención al cliente, el confort, la seguridad y el impacto ambiental.

El BRT (Bus Rapid Transit o Autobús de Tránsito Rápido) es un sistema de transporte público masivo basado en autobuses articulados que operan en carriles exclusivos, con estaciones fijas de prepago y prioridad de paso. Ofrece rapidez, comodidad y bajo costo similar a un metro, pero en superficie.

Esta certificación acredita que la operación de las rutas troncales cumple con los estándares de la norma europea UNE-EN 13816, referente internacional que evalúa la calidad del servicio con base en las necesidades de las personas usuarias, así como en indicadores operativos orientados a la mejora continua

De la Peña detalló que este el reconocimiento es resultado de un trabajo constante para ofrecer un transporte público digno, eficiente y a la altura de lo que merecen las y los chihuahuenses.

El funcionario precisó que las rutas evaluadas fueron la troncal BRT-1 en la ciudad de Chihuahua, que conecta la Terminal Norte con la Terminal Sur, así como las troncales BRT-1, BRT-2 y la pretroncal BRT-3 en Ciudad Juárez.

Recalcó que esta política está orientada a consolidar un sistema de movilidad moderno y centrado en las personas, pero enfatizó que su implementación ha requerido coordinación institucional y seguimiento técnico permanente.

En ese sentido presumió que esa entidad se coloca a la vanguardia nacional en movilidad urbana, con estándares internacionales que garantizan calidad y resultados”, afirmó.

Con este reconocimiento, el estado avanza en la consolidación de un modelo de transporte eficiente y sostenible, en el que, de acuerdo con De la Peña, el principal objetivo es que el servicio funcione mejor todos los días para las familias chihuahuenses.