Turismo de Sinaloa comparte destinos para disfrutar esta Semana Santa en la entidad

Turismo en Mazatlán

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, indicó que el estado ofrece una combinación perfecta de atractivos y actividades que la hacen destacar a nivel nacional.

Destacó que más allá de la playa, la entidad tiene más que compartir con su riqueza histórica y natural en una temporada donde hay un rincón y un evento ideal para cada viajero.

“Sinaloa lo tiene todo para que estas vacaciones de Semana Santa sean inolvidables, con una gran diversidad de actividades que van desde deportes acuáticos y vida nocturna, hasta turismo rural, religioso y de aventura. La calidez de nuestra gente garantizará a todos nuestros turistas una estancia placentera”, enfatizó.

Desde Mazatlán, hasta Topolobampo y Maviri en Ahome; pasando por Altata, en Navolato; Las Glorias, en Guasave; Celestino Gasca, en Elota; Estación Dimas, en San Ignacio y Las Cabras, en Escuinapa, así como los Pueblos Mágicos y Señoriales, esta Semana Santa los destinos sinaloenses ofrecen diversas actividades para turistas y locales.

En Badiraguato, del 2 al 5 de abril se celebrará el Carnaval de la Primavera, con la actuación de grupos como Los Nietos, La Explosiva Sonora Dinamita, Banda Cruz de Oro, la coronación de reyes y reinas y el desfile por el Malecón.

En San Ignacio, del 29 de marzo al 5 de abril se efectúa la Feria de Semana Santa 2026.

En Altata, este 29 de marzo culminó el Carnaval 2026, con la actuación de Banda el Mexicano de Germán Román, Grupo Clasificado, Silvia Mendivil y Banda Cruz de Oro.

Para el 1 de abril se llevará a cabo el Tour de la Ballena y del 2 al 4 del mismo mes, el Papitos Colectivo, evento que se ha posicionado como uno de los favoritos de los jóvenes de Culiacán, Navolato y la zona costera, al combinar música, convivencia y experiencias frente al mar.

El Festival Internacional de las Artes Navachiste llegará del 30 de marzo al 5 de abril al municipio de Juan José Ríos, un evento que combina poesía, música, danza y escultura.

En Mazatlán, se realizará el Sunset Fest del 2 al 4 de abril, el festival de playa que se ha convertido en el referente de la diversión musical electrónica frente al mar y en Semana de Pascua, del 8 al 11 de abril, los motores de acero rugirán en la Semana Internacional de la Moto 2026.

En Escuinapa se tendrá el Festival de Semana Santa, del 2 al 5 de abril; en Teacapán, el Torneo Kayakismo el 5 de abril, mientras que en la sindicatura de Malpica, en Concordia, el 3 de abril se escenificará el tradicional Viacrucis, uno de los eventos de mayor tradición relacionado con el turismo religioso en el sur de Sinaloa.

Mocorito también tendrá su Viacrucis viviente, el Viernes Santo (3 de abril) a las 9:00 de la mañana, recorriendo las calles del pueblo y finalizando en el atrio de la Parroquia de la Inmaculada Concepción.

Y en el municipio de Ahome, la Semana Santa se caracteriza por una mezcla de tradiciones yoremes y turismo, destacando la visita a sus 8 centros ceremoniales principales como San Miguel Zapotitlán, La Florida y Ohuira.

El 1 de abril se celebrará el Miércoles de Tinieblas; el Jueves Santo (2 de abril) se realizan las corridas “a donde se oculta el Sol”, mientras que el Viernes Santo (3 de abril) tienen lugar las corridas “de donde sale el Sol”, representaciones simbólicas de la lucha entre el bien y el mal.

El Sábado de Gloria (4 de abril) celebra la resurrección de Cristo mediante la quema de máscaras y el Domingo de Resurrección (5 de abril) concluye con la tradicional Corrida de Santos, símbolo del renacimiento y el cierre del ciclo ritual.

Para esta Semana Santa en Sinaloa se estima una afluencia aproximada de 2 millones 600 mil visitantes.

Por tal motivo, del 29 de marzo al 5 de abril se implementa el Plan Operativo Semana Santa 2026, con el objetivo de generar condiciones de seguridad mediante acciones de prevención y vigilancia a través de la coordinación interinstitucional de las autoridades de Seguridad, Protección Civil y Servicios de Emergencia.

Serán 14,916 elementos los que se desplegarán en los 20 municipios para el resguardo de 198 centros turísticos, entre ellos 58 playas, 56 zonas de río, 66 balnearios y 18 centros ceremoniales, con el propósito de buscar salvaguardar la integridad y el bienestar de las familias sinaloenses, así como de los turistas nacionales e internacionales que visiten estos espacios.