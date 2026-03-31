Se registran más de 57 mil cruceristas visitan Mazatlán durante marzo

Turismo en Mazatlán

A lo largo del mes de marzo, Mazatlán recibió a más de 57 mil cruceristas, quienes llegaron a bordo de 15 embarcaciones turísticas, lo que generó una derrama económica estimada de más de 91 millones de pesos.

Ante esto,, Mireya Sosa Osuna, la secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló que la visita constante de embarcaciones turísticas no solo beneficia al comercio, sino que también impulsa la promoción del destino a nivel internacional. Esto debido a que en muchas ocasiones los visitantes que llegan por primera vez a la Perla del Pacífico a bordo de los cruceros toman la decisión de regresar posteriormente con el objetivo de poder disfrutar una estancia más larga en los hoteles a la orilla de la playa.

Por otro lado, en lo que va del 2026, el puerto ha recibido 43 embarcaciones con más de 157 mil pasajeros, lo que ha dejado una derrama económica superior a los 251 millones de pesos.

El día de hoy, 31 de marzo, llegó desde San Diego el último crucero del mes “Norwegian Jade”, con 2,503 pasajeros y 995 tripulantes que dejarán una derrama económica de alrededor de 3.3 millones de pesos.

Durante su estancia en el puerto, los visitantes suelen recorrer sus coloridas calles, admirar su arquitectura y disfrutar de sus playas.

DE igual manera, es común que degusten de la variada oferta gastronómica que ofrecen los restaurantes locales, al mismo tiempo que adquieren productos regionales y conocen las comunidades cercanas. Fortaleciendo así actividad turística e impulsando el comercio local.