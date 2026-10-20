MORENA llama a la unidad y fortalece su organización territorial con Carlos Torres Piña en Michoacán

Con un llamado a mantener la unidad y fortalecer la organización de sus bases, MORENA realizó dos encuentros en los municipios de Pátzcuaro y Morelia, encabezados por Carlos Torres Piña, coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional.

Las reuniones se llevaron a cabo el 19 de octubre, como parte de los llamados Diálogos por la Soberanía y la Transformación, en los que participaron integrantes de los comités, dirigentes del partido, legisladores y otros representantes del movimiento.

Durante los encuentros, Torres Piña destacó la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía y reforzar la presencia de MORENA en colonias, comunidades y municipios de Michoacán.

El coordinador estatal señaló que la organización del movimiento no debe terminar con la conformación de los comités, sino que es necesario mantener el trabajo en territorio para escuchar a la población y conocer sus necesidades.

De acuerdo con el mensaje difundido sobre las reuniones, la intención es fortalecer la participación de la militancia y mantener una estructura organizada que permita continuar con las actividades del movimiento en distintas regiones del estado.

Otro de los temas abordados fue la desinformación en redes sociales. Al respecto, Torres Piña llamó a los integrantes de MORENA a participar también en el espacio digital, compartir información sobre las acciones de los gobiernos emanados del partido y responder con argumentos a los señalamientos de sus opositores.

El coordinador consideró que la comunicación digital es parte importante de la organización política, debido a que las redes sociales se han convertido en un espacio para compartir información y debatir sobre los asuntos públicos.

Por ello, pidió a la militancia involucrarse en estas plataformas y contribuir a difundir información relacionada con la Cuarta Transformación.

Reafirman unidad en Pátzcuaro y Morelia

En Pátzcuaro, el encuentro contó con la participación de Jesús Mora, presidente estatal de MORENA; Leticia Valenzuela, secretaria de Formación Política; los diputados locales Antonio Mendoza y Anabet Franco, así como el presidente municipal Julio Arreola.

Durante esta reunión, los asistentes coincidieron en la importancia de fortalecer la estructura territorial y mantener la coordinación entre los distintos representantes del movimiento.

Posteriormente, en Morelia se realizó un segundo encuentro, donde diferentes dirigentes, legisladores y liderazgos expresaron su respaldo a la coordinación estatal encabezada por Carlos Torres Piña.

Entre los asistentes estuvieron Jesús Mora y los diputados locales Giulianna Bugarini, Juan Pablo Celis, Nalleli Pedraza y Marco Polo Aguirre. También participaron la regidora Mariana Orozco, Luis Navarro, Gladyz Butanda, Gabriela Molina y Melissa González, entre otros representantes de MORENA.

En esta reunión se hicieron llamados a superar las diferencias internas y concentrar los esfuerzos en las tareas de organización del partido.

Los participantes plantearon que la unidad debe reflejarse en acciones concretas, como el trabajo territorial, la comunicación entre los integrantes de los comités y la participación activa de la militancia.

Organización y participación de la militancia

Los encuentros forman parte de las actividades de organización de MORENA en Michoacán, donde sus representantes buscan mantener el contacto con las bases y reforzar la coordinación entre las estructuras municipales y estatales.

Uno de los puntos destacados fue la necesidad de que los comités tengan presencia constante en sus comunidades. Esto implica mantener comunicación con los habitantes, escuchar sus inquietudes y participar en las actividades políticas y organizativas del movimiento.

Asimismo, se destacó la importancia de que los militantes conozcan las acciones de los gobiernos de MORENA y puedan compartir información sobre ellas de manera clara y sustentada.

La organización territorial y la participación digital fueron presentadas como tareas complementarias para mantener la comunicación con la ciudadanía.

En ese sentido, Carlos Torres Piña llamó a los integrantes del movimiento a continuar con el trabajo de base y a participar en la defensa de los principios y objetivos de la Cuarta Transformación.

Finalmente, los encuentros en Pátzcuaro y Morelia concluyeron con un llamado a mantener la unidad interna, fortalecer la organización y coordinar los esfuerzos de los distintos liderazgos.