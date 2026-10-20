Gino Segura fortalece el diálogo con empresarios para impulsar la economía de Quintana Roo

Con el propósito de impulsar el crecimiento económico y generar mayores oportunidades para las familias quintanarroenses, Gino Segura, senador de MORENA, sostuvo una reunión con integrantes de la mesa directiva del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el diálogo con representantes del sector empresarial, quienes participan en la inversión y generación de empleos en Quintana Roo. A través de este acercamiento, se destacó la importancia de mantener una comunicación constante con quienes contribuyen al desarrollo económico de la entidad.

Gino Segura señaló, mediante el mensaje difundido sobre la reunión, que dialogar con quienes invierten y generan empleos en el estado es clave para impulsar el crecimiento económico y promover el bienestar de las familias.

La reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe representa un acercamiento con el sector privado, que tiene una participación importante en las actividades productivas de Quintana Roo. Este tipo de encuentros permite conocer las inquietudes de los empresarios y escuchar sus propuestas sobre los retos que enfrenta la economía estatal.

Para MORENA, mantener comunicación con los distintos sectores de la sociedad es importante para conocer sus necesidades y buscar alternativas que contribuyan al desarrollo de la entidad. En este sentido, el diálogo entre representantes políticos y empresarios puede ayudar a identificar oportunidades de colaboración para fortalecer la economía local.

Uno de los aspectos relevantes de este acercamiento es la relación entre la inversión y la generación de empleos. Cuando las empresas encuentran condiciones para desarrollar sus actividades, tienen la posibilidad de ampliar sus operaciones, fortalecer sus negocios y ofrecer nuevas oportunidades laborales.

La creación de empleos es un tema importante para las familias, ya que contar con un ingreso permite cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y transporte. Por ello, impulsar las condiciones para el crecimiento de las empresas también puede contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

En Quintana Roo, el sector empresarial tiene una participación destacada en la economía, especialmente por la importancia de las actividades turísticas y de los servicios. Sin embargo, también resulta relevante promover nuevas inversiones y fortalecer otras actividades productivas para ampliar las oportunidades de trabajo en la entidad.

En este contexto, Gino Segura destacó la importancia de escuchar a quienes forman parte del sector productivo, pues su experiencia permite conocer de primera mano los desafíos que enfrentan las empresas y las condiciones que necesitan para continuar creciendo.

El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe agrupa a representantes del sector privado que participan en diferentes actividades económicas de la región. Por esta razón, mantener comunicación con sus integrantes puede contribuir a identificar temas de interés común y posibles acciones para fortalecer el desarrollo económico de Quintana Roo.

Asimismo, el acercamiento busca mantener abiertos los canales de comunicación entre los actores políticos y empresariales, con la finalidad de intercambiar puntos de vista sobre la situación económica del estado y las oportunidades que existen para impulsar nuevas inversiones.

Desde la perspectiva de MORENA, el trabajo conjunto con los distintos sectores económicos representa una vía para conocer las necesidades de la población y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo social y económico.

No obstante, el crecimiento económico también implica retos, como generar empleos estables, fortalecer los negocios y procurar que las oportunidades lleguen a un mayor número de habitantes. Por ello, la comunicación entre los sectores público y privado puede ser importante para construir propuestas que atiendan las necesidades de la entidad.

Finalmente, Gino Segura reiteró, a través de su mensaje, la importancia de dialogar con quienes invierten y generan empleos en Quintana Roo, al considerar que este acercamiento es clave para impulsar el crecimiento económico y generar bienestar para las familias.

Con esta reunión, el senador de MORENA busca mantener el contacto con representantes del sector empresarial y reconocer su participación en el desarrollo de la entidad, en un contexto donde la inversión y la generación de empleos son elementos importantes para el futuro económico de Quintana Roo.