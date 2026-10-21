Jesús “Chucho” Nader avaló concursos para contratos de Cabeza de Vaca con el Rey del Huachicol

El panista Jesús Antonio Nader Nasrallah, como secretario de Administración del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, avaló procesos de contratación millonarios en la Secretaría de Salud de Tamaulipas que beneficiaron a empresas ligadas a Sergio Carmona el “Rey del Huachicol”.

De acuerdo con cinco denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, de las que este medio tiene copia, identifican la intervención de Nader en su calidad de presidente del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, desde donde comunicó autorizaciones para realizar concursos por invitación restringida destinados al mantenimiento y conservación de infraestructura hospitalaria.

Estas denuncias adquieren relevancia por las declaraciones de Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud durante la administración del panista, quien en septiembre pasado aseguró que el entonces gobernador García Cabeza de Vaca le dio instrucciones para adjudicar contratos a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, empresas vinculadas con los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo.

Tamauliapas

De acuerdo con la versión de Molina, esas instrucciones respondían a presuntos compromisos económicos y políticos de Cabeza de Vaca con Sergio Carmona, empresario asesinado en noviembre de 2021 y señalado en investigaciones periodísticas por su presunta participación en operaciones de contrabando de combustibles.

Las actuaciones administrativas de Jesús “Chucho” Nader como secretario de Administración de Cabeza de Vaca -quien radica en Texas en calidad de prófugo de la justicia mexicana -, forman parte de cinco denuncias presentadas el 19 de agosto de 2025 ante la Fiscalía Anticorrupción, relacionadas con operaciones que, en conjunto, superan los 136 millones de pesos.

En cuatro de esos expedientes, el exfuncionario panista aparece expresamente entre los denunciados por posibles delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se le adjudican dos delitos: Uso ilícito de atribuciones y facultades, por su intervención como secretario de Administración y presidente del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, en procedimientos de contratación pública que habrían incumplido las disposiciones legales, particularmente al recurrir a concursos restringidos en lugar de licitaciones públicas y beneficiar a los Carmona Angulo.

Así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues las denuncias plantean investigar posibles irregularidades relacionadas con los recursos involucrados en las contrataciones hospitalarias.

Uno de los documentos centrales es el oficio CCYOP/1081/2017, fechado el 21 de septiembre de 2017 y firmado por Nader, mediante el cual informó a Gloria Molina que el Comité de Compras había autorizado realizar un concurso restringido para contratar servicios de conservación y mantenimiento de unidades médicas.

El procedimiento derivó en una contratación por 30 millones 328 mil 735 pesos, adjudicada a Grupo Industrial Permart, compañía vinculada públicamente con los hermanos Carmona Angulo.

La denuncia NUC 195/2025 sostiene que no existían elementos suficientes para justificar la excepción a una licitación pública y cuestiona la ausencia de documentación que acreditara adecuadamente las propuestas económicas de los participantes.

Otro expediente, NUC 196/2025, documenta que el 18 de octubre de 2017, Jesús Nader firmó el oficio CCYOP/1318/2017, mediante el cual comunicó una nueva autorización del Comité de Compras para realizar un concurso restringido destinado al mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, plantas de emergencia y subestaciones eléctricas en unidades hospitalarias.

La operación ascendió a 14 millones 859 mil 426 pesos y presenta una irregularidad adicional, señalada por el denunciante: aunque el procedimiento fue adjudicado a Grupo Industrial Joser, el contrato se celebró con Grupo Industrial Permart, otra compañía relacionada con la misma red empresarial de los Carmona Angulo.

El expediente también cuestiona la ausencia de firmas en el contrato y la falta de documentación que acreditara las cotizaciones supuestamente presentadas durante el procedimiento.

En ambos casos, los oficios firmados por Jesús Nader documentan la comunicación oficial de autorizaciones del Comité de Compras para utilizar concursos restringidos.

Contratos por más de 136 millones de pesos

La participación de Jesús Nader aparece en otros expedientes relacionados con contrataciones hospitalarias realizadas durante el gobierno de García Cabeza de Vaca.

En la denuncia NUC 194/2025, correspondiente a servicios de mantenimiento de unidades médicas por 65 millones 24 mil 241 pesos, se señala que el monto contratado superaba los límites establecidos para utilizar un procedimiento restringido, por lo que, según el denunciante, debió recurrirse a una licitación pública.

Como elemento de prueba se incorpora el oficio CCYOP/029/2017, firmado por Jesús Nader el 17 de enero de 2017, mediante el cual se establecieron los montos y procedimientos aplicables a las adquisiciones y contrataciones del gobierno estatal.

El mismo documento aparece como antecedente en la denuncia NUC 203/2025, relacionada con una adjudicación directa por 14 millones de pesos a Grupo Industrial Joser para servicios de mantenimiento de calderas y aires acondicionados en hospitales.

El denunciante sostiene que la contratación excedía los límites permitidos para una adjudicación directa y que el procedimiento carecía de justificación legal suficiente.

Un quinto expediente, NUC 197/2025, cuestiona un contrato por 12 millones 75 mil 192 pesos para el mantenimiento del Hospital Psiquiátrico de Tampico.

Aunque Nader no aparece entre los funcionarios directamente denunciados en ese caso, su oficio de enero de 2017 fue incorporado como antecedente para examinar las reglas de contratación aplicables.

En conjunto, las cinco operaciones representan aproximadamente 136.3 millones de pesos en contratos cuestionados.

El vínculo con los Carmona

Las denuncias cobran relevancia por la relación de Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser con Sergio Carmona Angulo, empresario conocido públicamente como el “Rey del Huachicol”, debido a los señalamientos sobre su presunta participación en operaciones de contrabando de combustibles.

Investigaciones periodísticas han documentado vínculos societarios y administrativos de ambas compañías con los hermanos Carmona Angulo, así como la adjudicación de contratos públicos durante la administración de García Cabeza de Vaca.

A estos antecedentes se sumaron las declaraciones de Gloria Molina, quien aseguró que el exgobernador le ordenó favorecer a esas empresas mediante contrataciones de la Secretaría de Salud.

La exfuncionaria sostuvo que las decisiones sobre proveedores y contrataciones de mayor relevancia económica eran controladas por el ex gobernador García Cabeza de Vaca, a través de la estructura administrativa correspondiente.