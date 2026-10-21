Con el programa Taxi Seguro, Michoacán fortalece la protección y tranquilidad para las mujeres

Taxi Seguro Michoacán

En Michoacán se desarrolla el programa Taxi Seguro, una estrategia que fortalece la seguridad de las mujeres en el transporte público mediante mecanismos de identificación y verificación de unidades y operadores. A través de un holograma y un código QR, las usuarias pueden identificar las unidades que forman parte de esta iniciativa y consultar información sobre los choferes.

María Elena Huerta Moctezuma, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), explicó que el programa incluye la verificación de la documentación de los vehículos, las licencias actualizadas de los conductores, los seguros y el registro de los operadores autorizados, además de capacitación en perspectiva de género y formación en primeros auxilios.

Además detalló que el holograma y el código QR,permite que las personas puedan consultar el nombre del operador, el número económico del taxi y las placas del vehículo para verificar que coincidan y puedan sentirse más seguras. Asimismo, añadió que los conductores cuentan con un mecanismo de alerta vinculado al C5 Michoacán.

El programa Taxi Seguro contribuye al cumplimiento de las medidas previstas en la Alerta de Violencia de Género (AVG), un mecanismo impulsado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) que promueve la protección y el bienestar de las mujeres.

Con estas acciones se busca reducir los riesgos durante los traslados y brindar mayor certeza a las mujeres al elegir un taxi, como parte del compromiso de garantizar su derecho a una movilidad libre de violencia. Actualmente la iniciativa opera en Uruapan, Morelia y Pátzcuaro.