UAEH internacionaliza su Archivo General al ingresar a red iberoamericana

UAEH ingresa a la Asociación Latinoamericana de Archivos

El Archivo General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha ingresado a la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), la cual es una organización internacional que se dedica a fortalecer la gestión documental en América Latina, por medio de la promisión de la preservación de la memoria, el acceso a la información, al igual que de la profesionalización del sector.

Como parte de la integración a dicha red, la dependencia universitaria va a contar con la posibilidad de emprender proyectos colaborativos con los 19 países de Iberoamérica y Filipinas que son parte de la agrupación. Asimismo van a poder recibir capacitación; signar convenios con otras instituciones públicas y privadas, y acceder a conferencias, seminarios, coloquios y congresos para el manejo, resguardo y organización del patrimonio de la casa de estudios.

La ALA es la rama más longeva del Consejo Internacional de Archivos; desde 1973 pertenece a la Organización de Naciones Unidas, en donde se reúne a los registros históricos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, México, Portugal y República Dominicana, abarcando también entidades de educación, procuración de justicia, electorales, eclesiásticas, financieras y bibliotecas.

El director del Archivo General, Abel Luis Roque López, enfatizó en que este ingreso a la ALA le dará mayor visibilidad internacional a la Universidad y además potenciará la profesionalización de su personal que hoy en día se encuentra cursando tres distintos diplomados que se enfocan a la gestión y dinamización cultural, la transparencia, y la alineación estratégica con el fin de realizar el tránsito de lo análogo a lo digital.

En el marco de la Semana Internacional de los Archivos y como parte de esta alianza, del 08 al 12 de junio la UAEH contará con una ponencia que será impartida por especialistas de Iberoamérica, que tendrá como eje temático el patrimonio documental como pilar de la justicia, los derechos y las sociedades democráticas.