DIF Tamaulipas prioriza atenciones estudiantes con necesidades nutricionales

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas (DIF) promueve hábitos alimenticios saludables para contribuir al bienestar de niños, niñas y adolescentes del estado, Junto con la doctora María de Villarreal se lleva a cabo las Jornadas de Orientación y Educación Alimentaria.

Con estas Jornadas Alimentarias se busca fortalecer la salud y nutrición de los beneficiarios de los programas alimentarios, gracias a pláticas, actividades y dinámicas didácticas que permiten ver los beneficios sobre una alimentación saludable y así aumentar la buena relación con los alimentos.

Durante el mes de mayo, las jornadas se realizaron en la Escuela Enrique C. Rébsamen de Reynosa, la Escuela Manuel González de Río Bravo y la Escuela Enrique C. Rébsamen de Aldama. En junio, las actividades continuaron en la Escuela Miguel Ramírez Hernández de Tampico.

Los planteles seleccionados presentan condiciones que hacen prioritaria la atención nutricional de los alumnos. De acuerdo con el IMSS y sus datos estadísticos dentro de la Estrategia Nacional Vida Saludable hay escuelas que registran un número mayor del 40 por ciento de casos de malnutrición entre los estudiantes.

Con actividades y teatro musical como “Las aventuras de Flor y Tenoch” que es una adaptación con temas a tratar como la alimentación saludable, que contiene mensajes positivos hacia estudiantes y docentes, quienes a su vez los comparten con familiares y así fortalecer la cultura de autocuidado y la buena alimentación

Con estas acciones el DIF Tamaulipas contribuye al bienestar integral de las familias tamaulipecas, impulsando entornos escolares más saludables y mejores oportunidades para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.