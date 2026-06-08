Sismo en Cancún (VIDEO): así se vivió el temblor de 4.2 este lunes 8 de junio

Sismo en Quintana Roo Así se vivieron los momentos de tensión en Cancún, captados en videos que circulan por redes sociales.

Momentos de tensión y temor se vivieron este lunes 8 de junio de 2026 tras registrarse un temblor de 4.2 grados con epicentro a 11 kilómetros de Quintana Roo, por lo que habitantes de Cancún tuvieron que ser desalojados de oficinas, hogares y plazas comerciales.

A través de redes sociales, comenzaron a difundirse los primeros videos del incidente natural, donde la población de Cancún compartió imágenes del movimiento telúrico desde sus hogares y edificios de trabajo.

Sismo en Quintana Roo: ¿qué pasó en Cancún este lunes 8 de junio?

Alrededor de las de las 13:01 horas locales de este lunes 8 de junio, Cancún vivió momentos de tensión al percibir un fuerte movimiento en diferentes partes de la entidad.

El Sismológico Nacional reportó que se trató de un sismo de 6.1 grados localizado fuera de las costas de Cuba, sin embargo, su registro en la escala de Richter en México fue de 4.2 grados, percibiéndose principalmente en Cancún.

Elementos de Protección Civil respondieron al incidente con la evacuación de personas en oficinas, hogares y plazas comerciales; por ahora, no se reportan personas lesionadas ni afectaciones severas a la infraestructura de la región.

Sismo en Cancún es captado en video: así fueron los momentos de tensión este 8 de junio

En redes sociales comenzaron a circular las primeras imágenes del sismo que se vivió en Cancún este lunes 8 de junio, mostrando los momentos de preocupación que causó el fuerte movimiento en centro laborales y educativos, así como plazas comerciales y hogares.

Ciudadanos en #Cancun reportan #Temblor, plazas comerciales, instituciones gubernamentales están siendo evacuadas en estos momentos por protocolos de seguridad, según autoridades el movimiento se habría registrado 11 km de #QuintanaRoo a la 1:00 p.m. pic.twitter.com/fmDXzqGdek — Cecilia Solis (@CeciSolisQR) June 8, 2026

Las imágenes compartidas por los y las habitantes de Cancún en internet muestran el desalojo de un centro de trabajo, donde personas utilizaron escaleras exteriores para salir del edificio y resguardarse en la zona segura.

A su vez, se compartieron videos del movimiento también percibido en hogares, donde las lámparas y muebles se movían durante el paso del sismo que tuvo origen fuera de las costas de Cuba.