DIF Tamaulipas prioriza atención nutricional para estudiantes con mayores necesidades

Con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas fortalece las acciones de orientación alimentaria en escuelas donde existe una mayor necesidad de atención nutricional entre la población estudiantil. Estas actividades forman parte de las Jornadas de Orientación y Educación Alimentaria que se realizan en distintos municipios de la entidad.

El organismo, encabezado por María de Villarreal, impulsa esta estrategia para promover hábitos de alimentación saludables y contribuir al desarrollo integral de las nuevas generaciones. A través de pláticas, dinámicas educativas y actividades recreativas, especialistas brindan información a estudiantes sobre la importancia de mantener una alimentación equilibrada y adoptar estilos de vida saludables desde temprana edad.

De acuerdo con información difundida por el DIF Tamaulipas, durante mayo las jornadas se llevan a cabo en planteles educativos de los municipios de Reynosa, Río Bravo y Aldama, mientras que en junio continúan en escuelas de Tampico. La selección de estos centros escolares responde a la necesidad de atender a comunidades donde se han identificado mayores retos relacionados con la nutrición infantil.

Datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dentro de la Estrategia Nacional Vida Saludable, indican que algunas de las escuelas participantes registran hasta un 40 por ciento de casos de malnutrición entre sus estudiantes. Esta situación ha llevado a las autoridades a reforzar las acciones preventivas para fomentar mejores hábitos alimenticios y generar conciencia entre alumnos, docentes y padres de familia.

Como parte de la estrategia educativa, el DIF presenta la obra musical “Las aventuras de Flor y Tenoch”, una adaptación enfocada en promover la alimentación saludable y sostenible. A través de personajes y situaciones dirigidas al público infantil, la puesta en escena transmite mensajes sobre el consumo responsable de alimentos, el cuidado de la salud y la importancia de mantener una dieta balanceada.

Las autoridades destacan que esta actividad no solo impacta a los estudiantes que participan directamente, sino que también permite que la información llegue a los hogares, ya que los menores comparten lo aprendido con sus familias. De esta manera, se busca fortalecer una cultura de autocuidado que beneficie a toda la comunidad.

Estas acciones se suman a otros programas alimentarios impulsados por el DIF Tamaulipas, enfocados en garantizar una adecuada nutrición para la población más vulnerable. En el estado también se desarrollan esquemas de desayunos escolares y apoyos alimentarios dirigidos a estudiantes de educación básica, especialmente en zonas con mayores niveles de marginación o rezago social.

El DIF Tamaulipas señala que la educación alimentaria es una herramienta fundamental para prevenir problemas de salud relacionados con una mala nutrición y para mejorar el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. Además, considera que fomentar hábitos saludables desde la infancia permite construir generaciones con mejores oportunidades de desarrollo físico, emocional y académico.

Con estas jornadas, el organismo estatal reafirma su compromiso de trabajar por el bienestar integral de las familias tamaulipecas y de impulsar entornos escolares más saludables, donde la educación y la nutrición se conviertan en pilares fundamentales para el futuro de la niñez y la juventud del estado.