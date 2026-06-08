Puebla apuesta por Olinia y proyecta incorporar 8 mil vehículos eléctricos al transporte público

El Gobierno de Puebla anunció que buscará convertirse en una de las entidades pioneras en la adopción de Olinia, el primer vehículo eléctrico 100 por ciento mexicano, un proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que tiene como objetivo fortalecer la movilidad sustentable y la soberanía tecnológica del país.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó que Olinia ya es una realidad y reconoció el trabajo realizado por el Gobierno Federal para impulsar un proyecto que combina innovación, desarrollo científico y protección al medio ambiente.

El mandatario estatal explicó que su administración ya trabaja en una estrategia para que, a partir del próximo año, cuando el vehículo comience a operar de manera formal, Puebla incorpore alrededor de 3 mil unidades eléctricas al sistema de transporte local. Además, se contempla la creación de un fondo que permita apoyar a concesionarios y transportistas con el 20 por ciento del enganche para facilitar la adquisición de otras 5 mil unidades.

De concretarse este plan, la entidad sumaría un total de 8 mil vehículos eléctricos, lo que representaría una de las transformaciones más importantes en materia de movilidad sustentable dentro del país.

Armenta señaló que esta iniciativa colocaría a Puebla como un referente nacional en el uso de tecnologías limpias para el transporte público y permitiría aprovechar uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos impulsados por la actual administración federal.

Asimismo, afirmó que Olinia demuestra la capacidad de México para desarrollar tecnología propia y generar soluciones innovadoras con talento nacional. Destacó que durante muchos años este tipo de proyectos parecían reservados únicamente para grandes corporaciones internacionales, pero ahora el país cuenta con la capacidad científica y tecnológica para competir en este sector.

El gobernador también reconoció la participación de investigadores, ingenieras e ingenieros de instituciones académicas y tecnológicas mexicanas que hicieron posible el desarrollo del vehículo eléctrico. Entre ellas destacó la participación del Tecnológico Nacional de México campus Puebla.

Por otra parte, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, aseguró que Olinia representa un proyecto estratégico para el país porque busca fortalecer la soberanía tecnológica a través del conocimiento, la investigación y la innovación desarrollados por especialistas mexicanos.

Explicó que el vehículo fue diseñado para operar tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales, lo que ampliaría sus posibilidades de uso y beneficiaría a distintos sectores de la población.

Además, destacó que Puebla participó desde las primeras etapas del proyecto y que el gobernador Alejandro Armenta fue uno de los principales impulsores de la iniciativa. Según indicó, la entidad colaboró en diversas mesas de trabajo relacionadas con el diseño y planeación del vehículo.

Actualmente, Puebla también analiza la posibilidad de participar en las siguientes fases del proyecto, particularmente en aspectos relacionados con la producción y operación de las unidades. Para ello, el gobierno estatal contempla generar la infraestructura necesaria, incluyendo la instalación de estaciones de carga eléctrica que permitan el funcionamiento eficiente de los vehículos.

Finalmente, las autoridades señalaron que Puebla cuenta con empresas proveedoras especializadas y una sólida tradición industrial que podría integrarse a las cadenas de valor de Olinia. Esto abriría nuevas oportunidades para atraer inversiones, generar empleos y fortalecer la economía local.

Puebla busca posicionarse como una de las entidades líderes en innovación tecnológica y transporte sustentable, al tiempo que contribuye al desarrollo de una industria nacional enfocada en energías limpias y soluciones de movilidad para el futuro.