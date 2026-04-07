Alcalde busca consolidar a Ciudad Juárez como destino turístico competitivo

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y posicionar a la ciudad en el mapa nacional e internacional, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar hizo un llamado a consolidar a Ciudad Juárez como un destino turístico competitivo.

Durante una sesión del Consejo Consultivo Municipal de Turismo, el edil destacó la importancia de mantener una coordinación efectiva entre autoridades, empresarios y actores del sector turístico, señalando que el trabajo conjunto ha sido clave para avanzar en esta materia.

En su mensaje, subrayó que uno de los principales objetivos para este año es fortalecer la estrategia de “marca ciudad”, con la cual se busca proyectar a Juárez como un lugar atractivo tanto para visitantes como para inversionistas.

Durante la sesión también se presentó un informe de resultados en materia turística, donde se resaltaron avances importantes en el sector. Entre ellos, destaca que la derrama económica superó los 7 mil millones de pesos, lo que refleja el crecimiento y la relevancia de esta actividad en la economía local.

Asimismo, se informó que la ocupación hotelera se ha mantenido por encima del 60 por ciento, lo que indica un flujo constante de visitantes a la ciudad. Estos resultados han permitido que Ciudad Juárez se posicione como el principal receptor de turistas en el estado de Chihuahua.

Las autoridades también destacaron que se ha logrado diversificar la oferta turística, mediante la promoción de eventos nacionales e internacionales, así como el impulso a actividades culturales, deportivas y de entretenimiento que atraen a distintos tipos de visitantes.

En este sentido, el alcalde reiteró que la clave para seguir avanzando es la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y la iniciativa privada, además de continuar promoviendo las fortalezas de la ciudad, como su ubicación estratégica en la frontera y su infraestructura.

Cabe señalar que Ciudad Juárez ha trabajado en la promoción de sus atractivos turísticos, que incluyen espacios culturales, museos, zonas naturales y eventos emblemáticos que forman parte de su identidad. Estas acciones buscan cambiar la percepción de la ciudad y consolidarla como un destino en crecimiento.

El presidente municipal destacó que el turismo no solo genera derrama económica, sino también oportunidades de empleo y desarrollo para la población, por lo que reiteró su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan este sector.

El llamado del alcalde se da en un contexto donde las ciudades buscan diversificar su economía y aprovechar el turismo como una herramienta clave para el crecimiento, por lo que Ciudad Juárez apuesta por consolidarse como un destino competitivo en los próximos años.