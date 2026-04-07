Autoridades federales construyen ocho puentes en Guerrero

Construyen ocho puentes en Guerrero

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) explicó que la construcción de los ocho puentes en Guerrero, forman parte de los trabajos de modernización del eje prioritario Salina Cruz-Zihuatanejo.

Por eso mismo, la SICT mencionó que las nuevas estructuras, ubicadas en el tramo Las Vigas de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional, mejorarán los traslados de los habitantes de la Costa Chica y de la Montaña Alta de Guerrero.

La secretaría informó que las labores realizadas suman en total mil 200 metros de vialidades, las cuales consideran que impulsarán el turismo y la economía local, además de acercar los servicios a las comunidades de la región.

Los puentes construidos son los siguientes:

• Nexpa

• Talapilla

• Quetzala

• Santa Catarina

• Las Vigas

• Agua Hedionda

• Copala

• Marquelia I

La dependencia afirmó que los ocho puentes representan un avance para la mejora de la conectividad en la zona costera de la entidad y serán integrados en el primer tramo desarrollado como parte del plan de modernización de la carretera Salina Cruz–Zihuatanejo.

Asimismo, la SICT añadió que estas obras unirán a los estados de Oaxaca y Guerrero y beneficiará a 1.9 millones de habitantes de ambas entidades al mejorar la movilidad y los tiempos de traslado.

Finalmente, las autoridades recordaron que en el 2025 intervinieron 27 kilómetros de dicha carretera y este año trabajarán en 37 kilómetros más; prevén que las obras concluyan en su totalidad en diciembre de 2029.

La Crónica de Hoy 2026