Convoca Mara Lezama a más familias a inscribirse al programa “Recicla por tu futuro 2026” en Quintana Roo

“Recicla por tu futuro 2026”

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Óscar Rébora Aguilera, iniciaron en la Fuente del Pescador, en esta capital, el periodo de inscripciones al programa “Recicla por tu futuro 2026”, una estrategia que promueve la cultura del reciclaje y transforma residuos sólidos en apoyos directos para las familias.

Mara Lezama destacó que este programa ha demostrado que acciones cotidianas como separar residuos en casa pueden traducirse en bienestar social, al convertir materiales como PET, cartón y aluminio en beneficios concretos. Por ello, invitó a que más familias se inscriban en este programa durante todo el mes de abril.

“Demuestra algo importante, reciclar es una acción sencilla pero su impacto es enorme: es un paso más hacia un Quintana Roo más consciente, más solidario, porque reciclar hoy es cuidar el futuro del Quintana Roo de mañana”, expresó la titular del Ejecutivo.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Óscar Rébora, subrayó que, hasta ahora, la iniciativa ha beneficiado a más de 23 mil familias, con la entrega de más de 180 mil apoyos alimentarios y la recuperación de más de un millón de kilos de residuos, lo que refleja el impacto de la economía circular en la entidad.

Informó que el proceso de inscripción estará abierto durante todo el mes de abril a través de módulos que serán dados a conocer en las redes oficiales del Gobierno del Estado. Además de la Fuente del Pescador, los registros se realizaron en Hábitat 1.

Detalló que los interesados deberán presentar identificación oficial (INE), CURP y comprobante de domicilio actualizado. Además, al momento de registrarse, recibirán capacitación para la correcta separación de residuos, con el objetivo de fortalecer una nueva cultura ambiental en Quintana Roo.