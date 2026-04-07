Delincuentes recurren a videojuegos para atraer a jóvenes: UAEH

Reclutamiento forzado a menores de edad en actos delictivos (Mar)

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo afirmó que el reclutamiento de menores de edad en el país ha migrado hacia el ámbito digital, utilizando ofertas de trabajo falsas y fines propagandísticos en redes sociales como TikTok o en plataformas de videojuegos en línea, donde los reclutadores buscan generar confianza a niñas, niños y adolescentes para incorporarlos en actividades delictivas.

El profesor e investigador del Área Académica de Derecho y Jurisprudencia en la UAEH, Irán Guerrero Andrade, expuso que factores como los incentivos económicos, la búsqueda de estatus social y el aislamiento o la fragmentación familiar aumentan la probabilidad de que la niñez se vincule con estructuras criminales.

Guerrero Andrade subrayó que muchas infancias crecen en contextos con recursos limitados y mínimas oportunidades educativas, laborales y familiares, lo que dificulta que construyan un proyecto de vida distinto. Por lo tanto, ven en el crimen organizado como una alternativa y asumen roles como “halcones”, sicarios u otras funciones dentro de estas estructuras.

Además, el investigador agregó que los menores de edad reclutados enfrentan graves vulneraciones a sus derechos humanos, al exponerse a presenciar o ejecutar actos violentos y crueles, como mutilaciones u homicidios, que ponen en riesgo tanto su integridad física como psicológica.

Por ello, el docente detalló que este reclutamiento se debe considerar forzado, incluso cuando parezca haber una participación “voluntaria”, ya que toda persona menor de 18 años carece de plena capacidad jurídica y de las condiciones para tomar decisiones completamente informadas, por lo que requiere la protección máxima del Estado.

Finalmente, Guerrero Andrade sugirió un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, enfocado en generar oportunidades educativas y sociales para la reducción de la vulnerabilidad de los menores frente a los grupos delictivos.

La Crónica de Hoy 2026