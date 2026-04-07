Destaca Nora Ruvalcaba potencial de Aguascalientes para escalar en la economía global en el 1er Encuentro Empresarial Tecnológico 2026

Nora Ruvalcaba en el 1er Encuentro Empresarial Tecnológico 2026 Foto: Cortesía

La senadora de la República Nora Ruvalcaba Gámez encabezó el 1er Encuentro Empresarial Tecnológico 2026, espacio de diálogo que reunió a empresas internacionales como Huawei, BYD y Strategyk, líderes empresariales locales, especialistas, representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de las Aduanas del estado y del sector productivo, ello con el objetivo de analizar los retos y oportunidades de Aguascalientes ante la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

En su intervención, la legisladora federal señaló que Aguascalientes cuenta con condiciones sólidas para aprovechar este escenario, al registrar en 2025 exportaciones superiores a los 13 mil millones de dólares, con un crecimiento acumulado del 210% en los últimos 18 años y una especialización en manufactura que representa el 98% de sus ventas al exterior.

Nora Ruvalcaba en el 1er Encuentro Empresarial Tecnológico 2026 Foto: Cortesía

Indicó que la entidad cuenta con una población económicamente activa de 689 mil personas, una estructura productiva diversificada —con 6 de cada 10 trabajadores en el sector servicios y 3 en la manufactura—, así como más de 41 mil empleadores, con un crecimiento anual del 6.2%.

Añadió que este desempeño se sustenta en infraestructura estratégica, como un aeropuerto internacional que movilizó más de 984 mil pasajeros en 2025, un libramiento carretero por el que transitan más de 7 mil vehículos diarios, principalmente de carga, así como más de 60 instituciones de educación superior que forman talento especializado.

No obstante, advirtió que el estado participa con apenas el 2% del total de exportaciones nacionales, lo que refleja el tamaño de la oportunidad para escalar su desarrollo económico.

En ese sentido, subrayó que el reto no es solo sostener el crecimiento alcanzado, sino avanzar hacia una nueva etapa que incorpore innovación, integración logística y desarrollo tecnológico.

Como parte de esta visión, especialistas presentaron el proyecto del Centro Estratégico Logístico Aguascalientes (CELA), concebido como un ecosistema integral que articula logística, energía, tecnología e industria en un mismo espacio.

Nora Ruvalcaba en el 1er Encuentro Empresarial Tecnológico 2026 Foto: Cortesía

Este modelo contempla el desarrollo de hasta 1000 hectáreas para la instalación de plataformas industriales, la implementación de esquemas de facilitación comercial como recintos fiscalizados estratégicos (RFE), así como la integración de cadenas de suministro en tiempo real y soluciones energéticas basadas en almacenamiento inteligente.

En ese sentido, especialistas indicaron que el objetivo del CELA es fortalecer la atracción de inversión nacional y extranjera, generar empleos con salarios bien pagados y consolidar a Aguascalientes como un nodo estratégico en el comercio internacional.

Al respecto, la senadora destacó que CELA forma parte de una estrategia más amplia orientada a la consolidación de dos Polos de Desarrollo para el Bienestar, en sintonía con la visión de desarrollo impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual plantea el crecimiento económico con inclusión y la prosperidad compartida.

A su vez, explicó que estos Polos permitirán escalar la participación del estado en los mercados globales, aprovechando su vocación logística e industrial y las condiciones actuales del entorno internacional.

Nora Ruvalcaba en el 1er Encuentro Empresarial Tecnológico 2026 Foto: Cortesía

Finalmente, Nora Ruvalcaba señaló que el futuro de Aguascalientes dependerá de la coordinación entre el sector público, la iniciativa privada, sindicatos e instituciones educativas, así como de la capacidad de transformar las oportunidades en desarrollo económico y bienestar social.

En el evento estuvieron presentes Hassan Pérez Saleh, CEO de CELA Logistics; Zhou Bo, CEO de Huawei Digital Power México; Juan Carlos Arroyo, CEO de Strategyk; Anel Hernández, directora de Marca de BYD Trucks; Héctor Landeros, consultor de Recintos Fiscales Estratégicos; así como directivos de empresas como Grupo Constructor PEASA, Global Cast, Nearustech, Grupo Dovela Construcciones, VICA Construcciones, Company MX Grupo ABA, PROENEMEX, Consejo Agroalimentario de Aguascalientes, Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, entre otros.