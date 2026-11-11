Sheinbaum pide a entidades atender taxis piratas en aeropuertos

Estacionamiento AICM Foto:Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

En la conferencia mañanera de este miércoles se abordaron reportes de vehículos que ofrecen traslados sin permisos en los aeropuertos de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey; se señaló que, además de afectar la calidad del servicio, el problema puede representar un riesgo de seguridad, sobre todo para mujeres que viajan solas.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en las terminales operan taxistas con permisos federales y otros con autorizaciones estatales, por lo que la atención a los servicios irregulares corresponde a las entidades: “ahí ya tienen que intervenir las entidades de la República”, dijo.

El caso de Guadalajara es ilustrativo: el 4 de noviembre, Raúl Revuelta, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, informó que recibían al menos una denuncia diaria por transporte irregular en esa terminal, y mencionó posibles fraudes, robos y extorsiones. En octubre se realizaron operativos en los que se retiraron vehículos sin permisos de ese aeropuerto.

El reto es reforzar la supervisión para que pasajeros nacionales y extranjeros no queden expuestos a servicios no regulados.

La presidenta reconoció que el costo del servicio en las terminales aéreas también son elevadas, por lo que aseguró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dialoga con los conductores para “garantizar mejores tarifas”.

Destacó que la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo, trabaja en ello, así como en “otros temas también muy importantes para poder mejorar todo el servicio del transporte público federal”.