UAS advierte posible huelga el 19 de noviembre por falta de recursos para salarios y aguinaldos





La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) enfrenta dificultades financieras para cubrir los salarios y prestaciones de fin de año de sus trabajadores, situación que podría derivar en una huelga el próximo 19 de noviembre y afectar las actividades académicas de más de 170 mil estudiantes.

En una sesión ordinaria del Consejo Universitario, los secretarios generales de las secciones de Administrativos y Académicos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), Isfa Bernabé Leal Salazar y Samuel Jesús Castro Camacho, respectivamente, advirtieron que el emplazamiento a huelga se mantiene vigente ante la falta de recursos extraordinarios de la Federación.

Ambos dirigentes señalaron que la institución ya cumplió con las reformas laborales y las medidas de reingeniería financiera solicitadas para acceder al apoyo económico, incluidos los cambios relacionados con el sistema de jubilaciones y pensiones, pero hasta el momento no ha recibido los recursos necesarios para garantizar sus obligaciones de cierre de año.

Leal Salazar llamó a los trabajadores a mantener una postura unificada ante la incertidumbre financiera y anunció que el Consejo Estatal de Huelga sesionará en los próximos días para determinar las acciones sindicales.

En tanto, Castro Camacho sostuvo que el sindicato cumplió con los compromisos establecidos en materia laboral y exigió una respuesta de las autoridades federales. Aunque indicó que analizarán jurídicamente la posibilidad de solicitar una prórroga, advirtió que la suspensión de actividades sigue siendo una opción si no existen garantías para el pago de salarios y aguinaldos.

Rector pide aplazar emplazamiento

Ante la posibilidad de una huelga, el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, solicitó al SUNTUAS recorrer el emplazamiento del 19 al 30 de noviembre, con el propósito de contar con algunas semanas adicionales para gestionar recursos ante los gobiernos federal y estatal.

El rector reconoció que la universidad carece de dinero suficiente para cubrir la segunda quincena de noviembre y las prestaciones de fin de año. Explicó que, luego de solicitar apoyo a la gobernadora de Sinaloa, se adelantaron recursos contemplados para diciembre, lo que permitirá pagar la primera quincena de este mes.

Sin embargo, señaló que todavía están pendientes los recursos para cubrir los compromisos posteriores, por lo que continuará las gestiones ante las autoridades para obtener el respaldo financiero.

Madueña Molina advirtió que una eventual huelga tendría consecuencias para los más de 170 mil estudiantes de la institución, quienes están próximos a concluir el semestre. No obstante, reconoció que los trabajadores tienen derecho a recurrir a esta medida si no encuentran otra alternativa para garantizar el cumplimiento de sus prestaciones.

Integrantes del Consejo Universitario también demandaron al Gobierno Federal cumplir con el compromiso de respaldar el saneamiento financiero de la institución.

Ante la situación, el Consejo Universitario se declaró en sesión permanente para dar seguimiento a las gestiones de recursos y mantener informada a la comunidad universitaria sobre la evolución de la crisis y las posibles medidas sindicales.