Dictan sentencia de 400 años a 5 hombres por delitos de secuestro en Cuautla

La Fiscalía General del Estado de Morelos, obtuvo una sentencia condenatoria de 400 años de prisión en total para Emmanuel “N”, Brandon Alexis “N”, Alan “N”, Ricardo “N” y Juan Carlos “N”, luego de determinar su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, en hechos suscitados en 2021 en el municipio de Cuautla.

Este resultado forma parte de las acciones estratégicas del Plan Cuautla, impulsado por el Gobierno de México y la gobernadora Margarita González Saravia, atendiendo el objetivo primordial de garantizar paz, seguridad y justicia a las familias cuautlenses.

Cabe precisar que la Fiscalía Regional Oriente, a través del agente del Ministerio Público (MP) especializado, aportó elementos suficientes para probar que los ahora sentenciados, amagaron el 27 de julio de 2021 con armas de fuego y privaron de su libertad a dos hombres en un inmueble de la colonia 19 de Febrero de Cuautla, para posteriormente mantenerlos en cautiverio y luego exigir una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad.

Sin embargo, esta célula criminal autodenominada como “Los Spetsnaz”, al no contar con el pago del rescate establecido, asesinó a las víctimas y las abandonó en el poblado de Cocoyoc del municipio de Yautepec.

Como resultado de las indagatorias y peritajes realizados, se determinó la responsabilidad de Emmanuel “N”, Brandon Alexis “N”, Alan “N”, Ricardo “N” y Juan Carlos “N”, por lo que el agente del MP especializado obtuvo órdenes de aprehensión en su contra, ejecutadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Así, se inició el proceso en donde esta representación social acreditó su responsabilidad, por lo que un Tribunal de Enjuiciamiento los halló penalmente responsables del delito de secuestro agravado, siendo sentenciados a 80 años de prisión de manera individual, es decir 400 años de prisión en total, el pago de una multa, así como la reparación del daño.