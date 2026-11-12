Asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de la 4T en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de la 4T en Lázaro Cárdenas

Este miércoles se reportó la muerte del empresario Eduardo Valdovinos, aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Según la información que se dio a conocer por la Fiscalía General del Estado, Valdovinos fue asesinado a balazos durante un acto público realizado en la tenencia de Buenos Aires, ubicada a unos 12 kilómetros de la ciudad portuaria.

Los hechos ocurrieron durante una cabalgata en la que participaba el empresario, cuando presuntamente fue atacado por sujetos armados que después de la agresión escaparon del lugar.

Estos hechos provocaron la movilización de elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte de los disparos. Paramédicos también llegaron para brindar atención a la víctima, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y no se reportan personas detenidas.

Valdovinos no contaba con una trayectoria política conocida en Lázaro Cárdenas. Su actividad empresarial se desarrollaba en los sectores del transporte y el comercio electrónico. Creció y realizó sus estudios en la ciudad portuaria, donde también era reconocido por impulsar actividades sociales, particularmente dirigidas a jóvenes.

Apenas hace mes anunció públicamente su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los trabajos de la Cuarta Transformación de Morena en Lázaro Cárdenas. No existen datos que lo relacionen con alguna participación previa en otra fuerza política.