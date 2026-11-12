Turismo de reuniones en Tamaulipas supera los 8 mil mdp y prevé crecer al cierre de 2026

Turismo de reuniones en Tamaulipas supera los 8 mil mdp

El turismo de reuniones en Tamaulipas generó más de 8 mil millones de pesos durante 2025 y mantiene una perspectiva de crecimiento para 2026, año en el que se estima que la derrama económica supere los 9 mil millones de pesos, con la zona sur del estado como uno de los principales destinos nacionales para congresos, convenciones y eventos de alto impacto.

Al respecto, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que el fortalecimiento de este sector requiere de inversión, infraestructura, conectividad, servicios de calidad, seguridad y la participación comprometida del sector empresarial.

El funcionario señaló que esta estrategia se encuentra alineada con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, cuyo objetivo es que el crecimiento económico se traduzca en bienestar y mejores oportunidades para las familias tamaulipecas.

Durante un encuentro con integrantes del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), Hernández Rodríguez reconoció la participación de este organismo, que agrupa a 19 cámaras e instituciones de 26 sectores económicos y mantiene vínculos con más de 150 mil empleos formales directos en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Asimismo, destacó las iniciativas impulsadas por el CIEST en materia de participación ciudadana, entre ellas el Observatorio Ciudadano, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, el Clúster de Energía del Sur y la Mesa Ciudadana del Agua, proyectos que, dijo, reflejan la capacidad del sector empresarial para identificar necesidades y construir soluciones colectivas.

El secretario de Turismo reconoció que, pese al crecimiento del sector, Tamaulipas todavía enfrenta desafíos relacionados con el abastecimiento de agua, la movilidad, la seguridad, la infraestructura y la competitividad.

En este sentido, valoró la disposición de los organismos empresariales para mantener el diálogo y fortalecer la colaboración con las autoridades, al considerar que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada será fundamental para consolidar el desarrollo económico y turístico de la entidad.