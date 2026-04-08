Carrillo Puerto se pinta de historia: Mara Lezama inaugura los “Caminos Ancestrales” entre arte, identidad y orgullo maya

Caminos Ancestrales en Quintana Roo

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, inauguraron la primera etapa del proyecto Senderos Seguros “Caminos Ancestrales” que no solo mejora la imagen urbana de la ciudad, sino que fortalece la identidad histórica y sentido de pertenencia de la comunidad.

En la avenida Juárez con calle 63, enfrente del Parque de las Madres, se realizó la ceremonia con el que se puso a la vista de todos y se entregó a los ciudadanos 7 calles, a lo largo de un kilómetro, de murales que refleja el talento de los artistas locales, quienes plasmaron el alma de la cultura Maya.

La gobernadora Mara Lezama destacó que esta obra, este proyecto, refleja la importancia que tiene Felipe Carrillo Puerto para este gobierno diferente, de la Cuarta Transformación, del apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum que impulsa Senderos Seguros y que ha puesto a Maya Ka´an y al municipio como punta de lanza del turismo comunitario.

“Hoy hablamos de un Carrillo Puerto que está en las ferias internacionales, con más parques, con sus escuelas con domos, con un teatro, con un museo renovado, con su Universidad, con la Puerta al Mar tan ansiada y que estamos por abrir”, expresó la Gobernadora, al invitar a las personas a seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación para el bienestar de todas y todos.

“Caminos Ancestrales”, explicó la presidenta Mary Hernández, refleja colores y temas que reflejan el talento de los artistas locales como Julio César Yam Nah, quien da vida a tradiciones y al entorno local; Omar Alejandro Palomo Sulub, quien resalta la riqueza de la flora, fauna e identidad regional; Rubén Alberto Morales Xool, quien honra costumbres y escenas de la vida cotidiana; José Armando Jiménez Santos, preserva la memoria histórica de los pueblos originarios.

También mencionó a Juan Jesús Andrade López, formador y promotor del arte que fortalece la identidad cultural, y a Imer Omar Uh Castillo, quien aporta en los murales una visión crítica y contemporánea de la cultura Maya.

Los colores verde representan Sian Ka´an, los ecosistemas acuáticos, arrecifes de coral y el turismo comunitario; el rojo es la cultura y la historia. Se reflejan a los cruzoob, Tihosuco, los caudillos, la historia de la Santa Cruz, del chicle; a las mujeres en la historia que encarnan resistencia, sabiduría y liderazgo, como Rita Cetina, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torres, Felipa y María Uicab, junto con representaciones colectivas como parteras, curanderas, sacerdotisas y guerreras; las bordadoras, artesanas, leyendas como la Xtabay. Incluso hay un mural que refleja a Pedro Infante con su gran amigo Ruperto Prado.

La gobernadora Mara Lezama y la presidenta Mary Hernández informaron que tras esta primera etapa, viene una segunda, con la participación de todas y todos, principalmente de los artistas a quienes agradeció su apoyo, a traductores de señalética en maya, español e inglés, así como a los arquitectos del proyecto.

Después de las amplias explicaciones, la gobernadora Mara Lezama, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; la presidenta Mary Hernández, así como artistas e invitados, cortaron el listón inaugural, acompañadas por niñas y niños mayas.

El evento se realizó frente al mural dedicado a maestros muralistas pintado por Imer Uh y Rusel Castillo. Son los retratos de José Antonio Corona, Marcelo Jiménez, Jorge Enrique Palomo, Juan Cimá Barzón, Néstor Balam Coh, Mario Chan Collí y Manuel Novelo.

La Crónica de Hoy 2026