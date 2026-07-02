Reconocen a Atizapán por su atención a las primeras infancias

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, a través del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), fue reconocido por el Observatorio Materno-Infantil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México por su liderazgo en la implementación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), posicionando al municipio como un referente en la construcción de acciones coordinadas en favor de las primeras infancias.

Durante la instalación y toma de protesta de las y los integrantes de la Comisión Municipal de Primera Infancia, el Secretario Ejecutivo de SIPINNA Atizapán, Mtro. Rodrigo Sánchez de la Peña, destacó que la atención a las niñas y los niños en sus primeros años de vida representa una inversión estratégica para el futuro del municipio, ya que es en esta etapa donde se sientan las bases para fortalecer el tejido social y generar mejores oportunidades de desarrollo.

Por su parte, la Dra. Mónica Ancira Moreno, titular del Observatorio Materno-Infantil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, señaló que el inicio de este proyecto ha sido posible gracias a la voluntad institucional y la apertura mostrada por el Gobierno de Atizapán de Zaragoza y por la Secretaría Ejecutiva de SIPINNA Municipal para impulsar una agenda integral en favor de la primera infancia.

La Comisión Municipal de Primera Infancia tiene como objetivo establecer mecanismos interinstitucionales que permitan la implementación de políticas públicas, programas, procedimientos, servicios y acciones orientadas a garantizar la atención integral, el ejercicio pleno de los derechos y el desarrollo de las niñas y los niños de entre 0 y 5 años 11 meses de edad.

Como parte de esta estrategia, se pondrá en marcha una campaña de promoción y acercamiento de servicios básicos dirigida a la primera infancia, con una duración de seis meses. En ella participarán IMSS Bienestar, la Jurisdicción Sanitaria de Atizapán de Zaragoza, el Registro Civil, el Sistema Municipal DIF, las direcciones de Desarrollo Social, de las Mujeres, de Seguridad Pública y Seguridad Vial, así como la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente.