Promueve Gobierno de Morelos ideal zapatista en el corazón del Bosque de Chapultepec

. La gobernadora Margarita Saravia inauguró la exposición "En Morelos hasta las piedras son Zapatistas".

La gobernadora Margarita González Saravia inauguró la exposición “En Morelos hasta las piedras son zapatistas” en la Ciudad de México, fortaleciendo la estrategia cultural y turística del estado.

El Gobierno de Morelos llevó al Bosque de Chapultepec la memoria y vigencia del ideal zapatista, al inaugurar la exposición “En Morelos hasta las piedras son zapatistas” en la Galería Reforma Acuario.

La titular del Poder Ejecutivo estatal, Margarita González Saravia, encabezó la apertura de la muestra en el marco del 107 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, subrayando que recordar el pasado permite construir un futuro con mayor justicia social.

La exposición reúne 79 fotografías contemporáneas y cuatro imágenes de archivo, que muestran cómo la figura del Caudillo del Sur permanece viva en murales, grafiti, esculturas y paisajes de Morelos. Con la curaduría de Víctor Soler Claudín, las obras de José Moisés Blanco Jacob, Pablo Salazar Solís y Jorge Gómez Márquez Rojas permiten recorrer el territorio y comprender la vida de los pueblos y comunidades.

En su intervención, la secretaria de Cultura, Montserrat Orellana Colmenares, destacó que la muestra acerca un fragmento de Morelos a la capital del país, reflejando la presencia de Zapata en la vida cotidiana y la memoria colectiva.

Por parte del Gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Pedro Moctezuma Barragán, señaló que esta exposición invita a reconocer la vigencia de los ideales zapatistas en la actualidad.

La exposición permanecerá abierta hasta el 24 de mayo, ofreciendo al público capitalino la oportunidad de reencontrarse con el héroe que define la esencia de Morelos.

En el acto participaron autoridades estatales, municipales y federales, entre ellas Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura; Karla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación; Margarita Galeana Torres, secretaria de Desarrollo Agropecuario; Carlos Agustín Barreto Zamudio, rector del Colegio de Morelos; y Natasha Uren Vázquez, directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec.