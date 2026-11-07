Realizarán Feria de la Prevención en Aguascalientes para promover la convivencia y la paz social

Para fortalecer la convivencia entre vecinos, promover la cultura de la paz y acercar servicios municipales a las familias, el Ayuntamiento de Aguascalientes realizará el próximo lunes 9 de noviembre la Feria de la Prevención en el oriente de la ciudad.

La actividad será organizada por la Dirección de Prevención de las Violencias y la Delincuencia, en coordinación con la Policía Comunitaria, y tendrá lugar a partir de las 16:00 horas en el CEDECO Rodolfo Landeros, ubicado en la calle Paula Yáñez, esquina con Lázaro Cárdenas, en el fraccionamiento Rodolfo Landeros.

Uno de los principales objetivos de esta jornada será fomentar la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos en actividades que contribuyan a mejorar la convivencia comunitaria y fortalecer los vínculos entre quienes habitan en esta zona de la capital.

Como parte de las actividades principales se realizará el primer mural comunitario por la paz, una iniciativa que busca involucrar a los habitantes en la recuperación de los espacios públicos mediante expresiones artísticas.

A través de esta dinámica, las familias podrán plasmar sus ideas sobre la convivencia pacífica, la unión vecinal y la importancia de construir entornos seguros para todas las personas.

La elaboración del mural estará coordinada por Alfredo Santoyo Acosta, artista visual, docente y muralista originario de Aguascalientes, quien acompañará a los participantes durante el desarrollo de esta actividad colectiva.

Además de las actividades culturales, los asistentes tendrán acceso a diferentes servicios que ofrece el municipio, entre ellos la entrega de lentes a bajo costo, atención jurídica, donación de plantas, talleres de manualidades y actividades didácticas para diferentes edades.

También se impartirá un taller de huerto familiar, mediante el cual los participantes podrán conocer algunas alternativas para desarrollar espacios de cultivo en sus hogares.

La Feria de la Prevención forma parte de las acciones municipales encaminadas a acercar los programas de seguridad y atención ciudadana a las colonias y fraccionamientos, con la intención de generar una mayor participación de la población en la solución de problemas comunitarios.

Estas actividades también buscan que las familias conozcan los servicios disponibles y cuenten con espacios de convivencia donde puedan compartir experiencias y desarrollar actividades recreativas.

Durante 2026, las estrategias municipales de prevención han incluido jornadas en colonias, fraccionamientos e instituciones educativas, así como exhibiciones de binomios caninos, actividades deportivas y funciones de cine al aire libre.

De acuerdo con información municipal difundida durante marzo, los programas de prevención de las violencias y la delincuencia habían alcanzado a más de 21 mil 700 personas en la capital.