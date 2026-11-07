Presas de Chihuahua superan los mil millones de metros cúbicos de almacenamiento

Los niveles de almacenamiento de las principales presas de Chihuahua registraron una recuperación durante las últimas semanas, al superar los mil millones de metros cúbicos de agua, como resultado de las lluvias y los escurrimientos registrados en diferentes regiones de la entidad.

Uno de los embalses que presenta un mayor incremento es la presa La Boquilla, ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, la cual ha recuperado más de 225 millones de metros cúbicos desde septiembre, de acuerdo con los reportes de almacenamiento difundidos durante los primeros días de noviembre.

La recuperación representa un cambio en los niveles que presentaban las principales fuentes de almacenamiento de agua del estado, luego de los periodos de sequía que afectaron a Chihuahua y que redujeron considerablemente sus reservas.

Entre los factores que han contribuido al incremento se encuentran las precipitaciones registradas en la entidad y los escurrimientos provenientes del río Conchos, que han permitido aumentar el volumen de agua que llega a los embalses.

De acuerdo con los registros del 6 de noviembre, la presa La Boquilla reportó un almacenamiento de 819.8 millones de metros cúbicos, equivalente al 28.8 por ciento de su capacidad total. Por su parte, la presa Francisco I. Madero, conocida como Las Vírgenes, alcanzó los 180.7 millones de metros cúbicos, lo que representa un llenado de 54.2 por ciento.

En conjunto, ambos embalses almacenaban alrededor de mil millones de metros cúbicos de agua, aunque todavía mantienen niveles inferiores a los registrados durante el mismo periodo del año anterior.

La Boquilla, considerada una de las principales fuentes de abastecimiento para las actividades agrícolas de la región, presentó un incremento de poco más de un millón de metros cúbicos en comparación con el registro del día anterior.

El aumento en las reservas también representa una expectativa favorable para los productores agrícolas, quienes dependen de la disponibilidad de agua para desarrollar sus actividades y planificar los próximos ciclos de cultivo.

Sin embargo, la recuperación todavía presenta diferencias entre los distintos embalses, por lo que el comportamiento de las lluvias y los escurrimientos durante las siguientes semanas será importante para determinar cómo evolucionarán los niveles de almacenamiento.

Cabe señalar que las cifras de las presas pueden cambiar diariamente, debido a las entradas y salidas de agua, así como a las condiciones climatológicas de cada región.

Ante este panorama, el monitoreo de los niveles de almacenamiento continúa siendo importante para conocer la disponibilidad del recurso y tomar decisiones relacionadas con su aprovechamiento en las actividades productivas y el abastecimiento de las comunidades.

De esta manera, las recientes lluvias han permitido mejorar las reservas de agua en Chihuahua, aunque los niveles actuales muestran que todavía existen retos para recuperar las cantidades registradas en años anteriores.