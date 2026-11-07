Conectarán a Zacatecas con el AIFA mediante tres vuelos directos por semana

A partir del próximo 17 de noviembre, Zacatecas contará con una nueva conexión aérea con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mediante tres vuelos directos semanales operados por Mexicana de Aviación, con el propósito de mejorar la movilidad de pasajeros y fortalecer las actividades turísticas y económicas de la entidad.

El anuncio fue realizado por el director general de Mexicana de Aviación, el general Leobardo Ávila Bojórquez, quien informó que los vuelos estarán disponibles los martes, jueves y domingos, con una duración aproximada de una hora con cinco minutos.

De acuerdo con los horarios establecidos, los martes y jueves las salidas desde el AIFA serán a las 10:20 horas, con llegada a Zacatecas a las 11:25 horas. El vuelo de regreso partirá a las 12:05 horas para arribar al aeropuerto mexiquense a las 13:10 horas.

Mientras que los domingos, el servicio saldrá del AIFA a las 15:50 horas y llegará a Zacatecas a las 16:55 horas. El regreso está programado para las 17:35 horas, con llegada a las 18:40 horas.

En cuanto a los costos, la aerolínea anunció una tarifa de lanzamiento desde mil 829 pesos para el trayecto del AIFA hacia Zacatecas, mientras que el recorrido en sentido contrario tendrá un precio de referencia de aproximadamente 2 mil 400 pesos. De esta manera, el viaje redondo costará poco más de 4 mil pesos, aunque las tarifas estarán sujetas a disponibilidad y podrían aumentar conforme se ocupen los asientos.

Para iniciar las operaciones se utilizarán aeronaves Embraer E190-E2, con capacidad para 108 pasajeros y una distribución de asientos de dos por dos, lo que significa que los viajeros no tendrán que ocupar un asiento central. Además, se contempla incorporar posteriormente aviones E195-E2, que cuentan con capacidad para 132 pasajeros.

El director de la aerolínea explicó que esta nueva conexión permitirá integrar a Zacatecas a la red nacional de Mexicana de Aviación, que contempla 20 destinos. A través del AIFA, los pasajeros podrán realizar conexiones hacia ciudades como Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán, Mérida, Campeche y Chetumal.

Por su parte, el secretario de Turismo de Zacatecas, Le Roy Barragán Ocampo, señaló que la apertura de esta ruta responde a las gestiones realizadas por el gobernador David Monreal Ávila ante la presidenta Claudia Sheinbaum, con la finalidad de mejorar la conectividad aérea del estado.

Indicó que uno de los objetivos será promover esta nueva alternativa de transporte entre la comunidad zacatecana que radica en Estados Unidos, debido a que una parte de los visitantes utiliza la Ciudad de México como punto de llegada para trasladarse posteriormente a sus lugares de origen.

Asimismo, se buscará acercar el servicio a empresarios, trabajadores y turistas que viajan constantemente entre Zacatecas y la zona metropolitana del Valle de México.

Como parte de los beneficios adicionales, Mexicana informó que las personas adultas mayores que cuenten con credencial del INAPAM podrán acceder a descuentos de hasta 60 por ciento, mediante el procedimiento de compra correspondiente y la presentación de su identificación en el aeropuerto.

También se trabaja en paquetes turísticos que incluyan hospedaje, traslados y renta de automóviles, además de posibles convenios para ofrecer descuentos a trabajadores del Gobierno estatal.

Con esta nueva ruta, Zacatecas ampliará sus opciones de transporte aéreo y tendrá mayores posibilidades de conexión con otros destinos nacionales, mientras que las autoridades estatales buscarán aprovechar el servicio para impulsar la llegada de visitantes y fortalecer la actividad económica de la entidad.