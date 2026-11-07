Huixquilucan ofrecerá consultas gratuitas para detectar más de 20 enfermedades de la vista

Con el propósito de acercar servicios médicos especializados a la población y prevenir enfermedades que puedan afectar la visión, el Gobierno de Huixquilucan realizará una Campaña de Salud Visual durante noviembre, mediante la cual ofrecerá consultas y valoraciones gratuitas para detectar más de 20 padecimientos oculares.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que esta jornada contará con la participación de médicos especialistas, quienes brindarán atención a las personas interesadas en conocer el estado de su salud visual, además de identificar posibles problemas que requieran seguimiento médico.

La campaña se desarrollará en tres etapas: del 9 al 14 de noviembre, del 16 al 21 y del 23 al 28 del mismo mes. Los servicios estarán disponibles de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en la Explanada Municipal, ubicada sobre la avenida Nicolás Bravo, frente al Palacio Municipal.

La alcaldesa explicó que esta iniciativa forma parte de las acciones de prevención que impulsa su administración, con la finalidad de que las familias puedan acceder a revisiones especializadas sin tener que realizar gastos por las consultas.

Señaló que la detección oportuna de enfermedades de la vista es importante para evitar complicaciones, por lo que invitó a los habitantes del municipio a aprovechar los servicios y compartir la información con familiares y vecinos.

Entre los padecimientos que podrán atenderse se encuentran cataratas, glaucoma, conjuntivitis, estrabismo, blefaritis, queratitis y ojo seco, además de alteraciones en la retina y en los músculos encargados del movimiento de los ojos.

También se realizarán valoraciones para detectar retinopatía diabética e hipertensiva, enfermedades que pueden afectar la visión y que requieren atención médica para evitar daños mayores.

Otros de los servicios disponibles serán optometría general y pediátrica, contactología, clínica ortóptica, oftalmoscopia y revisiones del fondo de ojo, así como evaluaciones de las diferentes estructuras oculares.

De acuerdo con la información municipal, los especialistas también podrán identificar ametropías, que son alteraciones relacionadas con la manera en que el ojo enfoca las imágenes y que pueden provocar problemas como miopía, hipermetropía y astigmatismo.

Con esta variedad de servicios, el gobierno municipal busca que personas de diferentes edades puedan recibir una valoración y conocer si presentan alguna condición que requiera atención especializada.

La administración de Romina Contreras destacó que este tipo de jornadas también permite acercar servicios de salud a quienes, por motivos económicos, podrían posponer una revisión oftalmológica.

Asimismo, reiteró la importancia de acudir a revisiones periódicas, especialmente cuando se presentan molestias como visión borrosa, irritación, resequedad o dificultades para distinguir objetos.

Las personas interesadas en recibir mayor información sobre la campaña pueden comunicarse al número telefónico 55 2595 7050, extensión 1211.