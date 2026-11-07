Morelos reconoce su gastronomía como Patrimonio Cultural Inmaterial y lo celebra con el festival La Gran Mesa de México

La Gran Mesa de México celebra la cocina tradicional de Morelos Foto: Cortesía

La cocina tradicional de Morelos recibió un reconocimiento histórico que busca proteger sus recetas, ingredientes, técnicas y conocimientos transmitidos de generación en generación. La declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado fue firmada por la gobernadora Margarita González Saravia durante la inauguración de La Gran Mesa de México, Cumbre Iberoamericana de Cocina de Territorio, celebrada en Cuernavaca.

El anuncio coloca en el centro de la conversación a las cocineras tradicionales, productores del campo y familias que mantienen vivas las prácticas gastronómicas de la entidad, además de abrir una oportunidad para impulsar el turismo comunitario y el consumo local.

La Gran Mesa de México celebra la cocina tradicional de Morelos Foto: Cortesía

¿Qué significa que la cocina tradicional de Morelos sea Patrimonio Cultural Inmaterial?

La declaratoria reconoce el valor cultural de la gastronomía morelense más allá de sus platillos. También contempla los conocimientos, procedimientos, ingredientes, costumbres y experiencias comunitarias que forman parte de su preparación y conservación.

Durante el acto, realizado en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, Margarita González Saravia destacó que el reconocimiento es resultado de investigaciones en distintas comunidades y, principalmente, del trabajo de quienes han preservado este legado.

La mandataria señaló que la declaratoria busca contribuir al posicionamiento de Morelos como un estado con historia, cultura e identidad, además de fortalecer la protección de sus tradiciones culinarias.

El decreto también fue firmado por Montserrat Orellana Colmenares, secretaria de Cultura, y Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo estatal. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, participó como testigo de honor.

El documento será publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, con el propósito de establecer un compromiso institucional para preservar y transmitir los conocimientos y técnicas de la cocina tradicional morelense.

La Gran Mesa de México celebra la cocina tradicional de Morelos Foto: Cortesía

La Gran Mesa de México: gastronomía, cultura y turismo comunitario

La Gran Mesa de México reúne cocineras tradicionales, productores y artesanos en Cuernavaca.

La declaratoria se realizó en el marco de La Gran Mesa de México, Cumbre Iberoamericana de Cocina de Territorio, un encuentro que forma parte de la cartelera cultural y turística Xochicalco, Tierra de Encuentros.

La iniciativa reúne a cocineras tradicionales, productores, artesanos, restauranteros y prestadores de servicios, con el objetivo de conectar la gastronomía con el turismo y la economía de las comunidades.

Durante la inauguración también se presentó el libro Mujeres de fuego y memoria, dedicado a las cocineras tradicionales de Morelos, y se reconoció a Angélica Jaramillo, de la Fonda La Güera, por los 88 años de historia del establecimiento, cuya tradición se ha conservado durante tres generaciones.

Veracruz participa como estado invitado, con representantes de sus instituciones culturales y turísticas, en un encuentro que busca compartir experiencias y fortalecer los vínculos gastronómicos entre territorios.

La Gran Mesa de México celebra la cocina tradicional de Morelos Foto: Cortesía

¿Cuándo y dónde visitar La Gran Mesa de México?

La Gran Mesa de México ofrece un espacio para disfrutar de la cocina tradicional, comprar productos directamente a sus productores y conocer el trabajo de las familias que preservan las recetas y técnicas de sus comunidades.

Fechas y horarios

Del 6 al 8 de noviembre de 2026

De 10:00 a 18:00 horas

Sede

Plaza General Emiliano Zapata Salazar, Cuernavaca, Morelos.

Entrada

Gratuita.

¿Qué encontrarás?

Venta de platillos, productos del campo y artesanías, además de un mercado donde podrás conversar con cocineras y productores.

La experiencia permite acercarse a los sabores de distintas regiones, conocer cómo se elaboran sus especialidades y apoyar directamente a las familias que mantienen viva la cocina tradicional.

Con esta declaratoria, Morelos apuesta por reconocer su gastronomía como parte de su identidad cultural y por convertir los saberes culinarios en una herramienta de preservación, desarrollo comunitario y promoción turística.