¿Qué pasó con la “Colonia 4T”?: vecinos de Tultitlán siguen buscando que les quiten los nombres de calles relacionados a Morena

"Colonia 4T" Vecinos de Tultitlán mantienen su protesta contra el cambio de nombre a la colonia “Cuarta Transformación”.

Vecinos de Tultitlán se manifestaron la semana pasada en la caseta México-Querétaro para presionar a las autoridades respecto al cambio de nombre de las colonias Fimesa I y II a “Cuarta Transformación”; sin embargo, la demanda no ha sido respondida y los residentes de la zona continúan en incertidumbre.

De acuerdo con testimonios de residentes de la zona, que el abogado Francisco Fuentes compartió para Radio Fórmula en entrevista con la periodista Azucena Uresti, se han visto patrullas rondar la colonia del municipio.

¿Por qué residentes de Tultitlán están protestando?

Las personas que habitan las colonias Fimesa I y II, que recientemente fueron renombradas “Colonia 4T”, están en contra del cambio de nombre de su domicilio a títulos relacionados al partido político Morena.

Como parte de su protesta contra las autoridades respecto a este cambio, los vecinos y vecinas de Tultitlán colocaron diversas placas en las calles de la colonia con nombres “propuesta”, sin embargo, éstas fueron retiradas por los policías que rondaban la zona.

Algunas de las opciones para “rebautizar” las calles de la colonia como crítica al nuevo nombre de su domicilio, fueron:

Transformación de Cuarta.

Huachicol Fiscal.

Calle Sólo Informo a mi Papá.

Narcoestado.

Fraude Dos Bocas.

Pregúntale al Zippi.

Fosas Clandestinas.

Nepotismo del Bienestar.

Los vecinos han señalado que el Instituto Nacional Electoral (INE) busca imponerles el cambio de su identificación oficial a raíz de la variación en el nombre de la colonia, por lo que mantienen activa la protesta y esperan que las autoridades se comuniquen de vuelta para atender su demanda.

“Colonia 4T”: actualizaciones del caso

De acuerdo con el abogado de las personas vecinas de Tultitlán, Francisco Fuentes, sus clientes han “sufrido durante estos años el abuso de la autoridad por parte de la expresidente Elena García”, política miembro de Morena y quien ha sido presidente municipal de Tultitlán en tres ocasiones.

Los residentes de Fimesa I y II, hoy llamada “Colonia 4T”, señalan a la nueva alcaldesa, Ana Castro, como pariente de la antigua mandataria, por lo que “el abuso” continúa en la zona.

Sin embargo, a pesar de que Radio Fórmula se puso en contacto con la actual alcaldesa de Tultitlán, Castro aseguró que “no le toca” a ella resolver la situación que los vecinos demandan.

“La autoridad responsable reconoce estas colonias desde hace más de 35 años”, afirmó el abogado de los vecinos, señalando que la solución a este asunto corresponde al poder estatal y municipal.