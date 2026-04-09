Aseguran más de 2 mil litros de huachicol en Hidalgo

Aseguran huachicol en Hidalgo

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que elementos de seguridad realizaron un operativo en un inmueble ubicado en la colonia Las Haciendas en el municipio de Tepeapulco, en las que hallaron más de dos litros de combustible de origen ilegal.

De acuerdo con el informe de la dependencia estatal, el inmueble era utilizado de forma clandestina para el resguardo de hidrocarburos ilícitos. Para el operativo, realizaron labores de inteligencia y patrullajes preventivos en la zona, donde anteriormente habían detectado movimientos sospechosos.

Durante la intervención, el dispositivo de seguridad encontró 14 contenedores abastecidos con combustible, con capacidades de los 20 a 200 litros. También fueron hallados cerca de 40 recipientes vacíos, lo que indica que que existía una actividad constante vinculada al almacenamiento y distribución ilegal del hidrocarburo.

Las autoridades señalaron que este tipo de lugares son un riesgo considerable para la población, ya que se encuentran en condiciones inadecuadas para el almacenaje de sustancias altamente inflamables, pues puede ocasionar incidentes mayores.

Por último, los elementos de seguridad añadieron que el material hallado se encuentra en resguardo por la instancia correspondiente, la cual dará continuidad para a las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.

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