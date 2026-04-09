Estefanía Mercado inaugura nueva Avenida en Playa del Carmen

Estefanía Mercado

La transformación urbana de Playa del Carmen comenzó a reflejarse en sus calles con la inauguración de la primera etapa de la nueva Avenida 10 Norte, encabezada por la presidenta municipal Estefanía Mercado.

La obra, considerada una de las vialidades más transitadas de la ciudad, es utilizada diariamente por trabajadores, estudiantes, familias y comerciantes. Con su renovación, este espacio pasó de ser una calle deteriorada a un corredor más ordenado, seguro y funcional.

El proyecto prioriza la movilidad peatonal, con banquetas más amplias, cruces seguros y accesibilidad universal. Además, incorpora una ciclovía de doble sentido que impulsa formas de transporte más sustentables.

De acuerdo con la información oficial, más de 60 mil personas se benefician de manera directa con esta intervención, mientras que su impacto se extiende a más de 333 mil habitantes en una ciudad caracterizada por su rápido crecimiento.

La renovación de la Avenida 10 Norte también plantea un cambio en el modelo de desarrollo urbano, al privilegiar el uso del espacio público para la convivencia, la seguridad y la calidad de vida, en lugar de centrarse únicamente en el automóvil.

En el contexto de uno de los destinos turísticos más importantes del país, la obra contribuye a mejorar la imagen urbana y la experiencia de visitantes, alineándose con estándares internacionales.

Asimismo, el proyecto incluye un componente ambiental, con la conservación de árboles existentes y la integración de nuevas áreas verdes, con el objetivo de equilibrar el crecimiento urbano con el cuidado del entorno.

Con esta acción, el gobierno municipal busca establecer un precedente en la ejecución de obras públicas orientadas a mejorar la vida cotidiana de la población y responder a las necesidades de una ciudad en constante expansión.