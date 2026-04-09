Inauguran en Baja California Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas

Inauguran Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en conjunto con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizaron la inauguración del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas, que forma parte del Plan de Justicia para San Quintín.

Avila Olmeda destacó que este centro representa la materialización de un compromiso de justicia, dignidad y reconocimiento para quienes durante años han sostenido el desarrollo del campo en Baja California.

“Hoy es un día histórico para San Quintín, para Baja California y para México.

Con profunda emoción y gratitud, inauguramos este Centro Integrador de Atención al Jornalero, un espacio que representa la materialización de un compromiso de justicia, dignidad y reconocimiento a quienes con sus manos trabajan la tierra que nos alimenta a todos”, expresó la mandataria estatal.

Este espacio permitirá acercar los servicios del Gobierno de México, brindando atención integral, acompañamiento y soluciones a las familias jornaleras de San Quintín.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que este plan responde a una visiónque atiende de manera integral las necesidades de salud, bienestar social y desarrollo del campo.

“Por eso estamos presentando este plan, un plan humanista que atenderá las necesidades de salud, las necesidades sociales a través de los programas de bienestar, que atenderá las condiciones del campo, tanto en el trabajo agrícola como en la parte técnica de las actividades que se desarrollan derivado de esta actividad primaria que impulsa el desarrollo de México”, indicó Montiel Reyes.

Como parte de los avances, se informó que las 20 clínicas de la zona serán renovadas y contarán con más personal médico y medicamentos, además de que en el próximo año se entregará un nuevo Hospital General de Zona para garantizar atención digna a la población.

Asimismo, se anunció la implementación de acciones estratégicas como la electrificación total de viviendas por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la rehabilitación de la carretera Transpeninsular y obras para garantizar el acceso al agua potable en colonias y comunidades.

También se dio a conocer que se pondrán en marcha dos Centros de Educación y Cuidado Infantil, uno en julio y otro en octubre, así como la entrega de certificados a empleadores agrícolas que cumplan con garantizar seguridad social, salarios justos y condiciones laborales dignas.

Finalmente, la gobernadora puntualizó que las y los jornaleros merecen vivir con dignidad, con acceso a la salud, educación para sus hijas e hijos y condiciones de bienestar que les permitan desarrollarse.