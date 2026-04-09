Rocha Moya y autoridades de IMSS Bienestar inauguran Unidad de Trasplantes en el HGC

Inauguración Unidad de Trasplantes en el HGC

Por medio de un enlace a la conferencia matutina encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado de Sinaloa inauguro la Unidad de Trasplantes, la cual se encuentra en el Hospital General de Culiacán IMSS Bienestar. Además de contar con un laboratorio de histocompatibilidad, único en todo el noroeste del país, forma parte del fortalecimiento del sistema de salud pública.

Por su parte, el Gobernador Rubén Rocha Moya, enfatizó en que la unidad le va a permitir a los pacientes sinaloenses acceder a procedimientos de alta especialidad sin necesidad de que salgan del estado. Incrementando así la calidad de los procedimientos de alta complejidad.

“En lo que va de mi gobierno se han hecho aproximadamente 162 trasplantes de riñón, entre hospitales públicos y privados y aquí ya se inició con el liderazgo del doctor Svarch, en el Hospital General y en esta unidad prácticamente, vamos a decir que ya fue estrenada, ya se inició con trasplantes, si mal no recuerdo el 08 de diciembre fue cuando empezamos y ya tenemos 6 trasplantes y esto va a traer con seguridad un conjunto de alivio familiar”, expresó Rocha Moya.

A lo largo de la inauguración, también se contó con la presencia de Alejandro Svarch Pérez, Director General del IMSS Bienestar, quien en su intervención detalló que hoy en día la unidad funciona con el talento local de 18 cirujanas y cirujanos trasplantólogos, quienes son dirigidos por la doctora Mariana Ahumada.

“Estaremos abriendo la unidad para hacer más trasplantes, trasplantes de corazón, trasplantes de hígado, trasplantes de pulmón, por supuesto trasplantes de córnea y trasplantes de riñón. Incluye cuatro áreas de aislados para la recuperación de nuestros pacientes, dos quirófanos especializados en trasplantes y la unidad de laboratorio de histocompatibilidad más moderna del noroeste de nuestro país”, precisó el director general.

Por último, después de que se llevara a cabo el corte del listón, la Presidenta Sheinbaum Pardo felicitó tanto al Gobernador Rocha Moya, como al titular del IMSS Bienestar haber concretado esta iniciativa con la que es posible reafirmar el compromiso institucional para ampliar la cobertura, reducir tiempos de espera y salvar vidas mediante infraestructura de vanguardia, la igual que con un personal altamente capacitado.