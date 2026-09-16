Lalo Cabrera plantea “actualizar Cuernavaca” ante rezago en servicios públicos

Eduardo Cabrera, empresario y militante de Morena, planteó “actualizar Cuernavaca” ante el rezago que, aseguró, enfrenta la capital morelense en servicios públicos, seguridad e infraestructura urbana.

En un video difundido en sus redes sociales, cuestionó las condiciones de calles, banquetas y espacios públicos, así como problemas de abasto de agua, inseguridad y acumulación de basura.

“Cuernavaca fue una de las mejores ciudades para vivir en México. Mientras todos avanzaron, nuestra ciudad se fue quedando atrás”, señaló.

Lalo Cabrera, militante de Morena.

Durante el recorrido mostrado en el video, Lalo Cabrera exhibió una banqueta deteriorada y cuestionó que ese tipo de condiciones sean asumidas como normales por los habitantes. “Una banqueta así no debería de ser normal”, dijo.

El militante de Morena sostuvo que el deterioro de Cuernavaca no sólo afecta la imagen urbana, sino también la calidad de vida de quienes viven en la ciudad.

Eduardo “Lalo” Cabrera es originario de Cuernavaca, tiene 51 años y es licenciado en Administración, empresario y líder social quien ha desarrollado trabajo con comerciantes, emprendedores y organizaciones ciudadanas, además de mantener presencia en colonias de la capital morelense mediante reuniones vecinales y actividades comunitarias.

En 2023 encabezó en Morelos la Coordinación Estatal de Claudia por México, desde donde participó en la organización territorial en los 36 municipios del estado.

Tras esa experiencia, Cabrera ha concentrado su actividad en Cuernavaca, con recorridos por colonias, reuniones con vecinos, impulso al consumo local y participación en acciones de recuperación de espacios públicos.