Secretaria de Administración recibe premio en Transformación y Gobierno Digital

premio en Transformación y Gobierno Digital

Como parte de las acciones que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya que tienen el objetivo de modernizar la gestión pública en Tamaulipas, la aplicación ATCOM (Administración Tecnológica de Compras), que fue desarrollada por la Secretaría de Administración del Gobierno de Tamaulipas, ganó en la categoría Transformación y Gobierno Digital en la décima edición de los Premios u-GOB 2025,

En coordinación con la Comisión de Derechos Digitales del Senado y para destacar los mejores proyectos de innovación pública, el reconocimiento fue otorgado por el Laboratorio de Innovación y Transformación Digital por Mejores Gobiernos en Iberoamérica (u-GOB Lab).

Durante la ceremonio que se llevó a cabo en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Gálvan, recibió el premio en reconocimiento a la implementación de soluciones innovadoras que fortalecen la eficiencia y la transparencia en el estado.

Entre las principales funciones de ATCOM, se encuentra la facilitación de la automatización de contratos, la gestión de proveedores, la emisión de alertas, al igual que la verificación de información, con lo que es posible contribuir a la optimización de los tiempos en relación a los procesos de adquisiciones. Lo que lo consolida como una herramienta clave para poder modernizar la administración pública del estado.

Asimismo, la secretaria de Administración señaló que con este reconocimiento, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con la innovación y la mejora de los procesos gubernamentales, avanzando hacia una gestión pública más moderna, transparente y orientada a resultados.