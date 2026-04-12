Semana de la Moto en Mazatlán 2026: rugen motores en espectacular desfile sobre el Malecón

Desfile de motos en Mazatlán Foto: Cortesía

El banderazo de salida fue encabezado por Michelle Aguilar Ramos, subsecretaria de Promoción y Operación Turística de Sectur, en representación de la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna; Alí Zamudio, secretario de Desarrollo Económico municipal; Francis Cazarez, presidenta de Canaco Mazatlán; Cecilia Osuna, presidenta de Canirac delegación Mazatlán y Jesús Tirado, director del Consejo Consultivo de la Semana Internacional de la Moto.

​El recorrido se llevó a cabo sobre el Paseo Claussen y la Avenida del Mar, desde el Parque Ciudades Hermanas hasta el Valentino, donde miles de motociclistas nacionales y extranjeros lucieron sus máquinas ante los locales y turistas que se congregaron a lo largo del paseo costero.

Desfile de motos en Mazatlán Foto: Cortesía

Fue un gran espectáculo visual donde los asistentes pudieron ver desde las clásicas Harley-Davidson hasta las deportivas de alta cilindrada y motos customizadas que parecen obras de arte.

Esta es la actividad más esperada del evento motorizado que se realiza año con año en el puerto, el cual se caracteriza no solo por transmitir la pasión por el motociclismo, sino por su papel fundamental para la economía y la proyección internacional de Mazatlán.

Desfile de motos en Mazatlán Foto: Cortesía

La clausura se realizará este sábado por la noche en el Foro Biker, ubicado en el Centro de Convenciones, donde se presentarán los grupos Rock And Roses, ​Black Beats, ​Los Madakakers y ​Mägo de Oz.