Waldo Fernández llama a privilegiar la unidad de la 4T en Nuevo León por encima de aspiraciones personales

Waldo Fernández

En medio del proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Nuevo León, el senador Waldo Fernández afirmó que el momento político que vive el estado exige responsabilidad y altura de miras por parte de quienes participan en la contienda.

Al ser cuestionado sobre las encuestas recientes que lo colocan como uno de los perfiles mejor posicionados, Fernández evitó centrarse en su situación personal y sostuvo que el dato de fondo es otro: Morena encabeza la preferencia ciudadana.

“Las encuestas dicen algo más importante que cualquier nombre: que la gente en Nuevo León ya quiere un cambio y está viendo en nuestro movimiento esa posibilidad. Eso es lo que realmente debe importarnos”, señaló.

En las últimas semanas, distintos ejercicios demoscópicos han mostrado una tendencia consistente en la que Morena aparece competitivo frente a los partidos tradicionales, en un contexto marcado por el desgaste del actual gobierno estatal, rezagos en movilidad, crisis ambiental y una percepción creciente de desorden en la gestión pública.

Para Fernández, ese escenario abre una oportunidad real de alternancia, pero también implica un riesgo si el proceso interno se contamina. “Hoy tenemos una oportunidad histórica de sacar al MCPRIAN del poder en Nuevo León. No podemos perderla por diferencias internas o intereses personales. Sería un error frente a la gente”, advirtió.

Sin entrar en señalamientos directos, el senador hizo un llamado a cuidar el tono y el rumbo de la contienda interna, al considerar que el proceso debe fortalecer al movimiento, no debilitarlo.

“Las y los que participamos tenemos que entender que esto no es un proyecto individual. Aquí lo que está en juego es la posibilidad de transformar el estado, de resolver problemas que llevan años sin atenderse, de darle resultados a la gente”, expresó.

Fernández subrayó que Morena debe presentarse ante la ciudadanía como una opción seria, capaz de gobernar y de dar estabilidad a Nuevo León, en contraste con lo que calificó como una etapa de improvisación y falta de resultados.

“Si algo espera la gente es orden, resultados y cercanía. Y eso solo se puede construir si hay unidad, si hay claridad de rumbo y si se pone por delante el bienestar de las familias”, dijo.

Finalmente, reiteró que su postura será contribuir a que Morena llegue fortalecido a la definición de la candidatura. “En su momento habrá una decisión, pero lo importante es que lleguemos unidos y con un proyecto sólido. Porque más allá de cualquier aspiración personal, lo que está en juego es el futuro de Nuevo León”, concluyó.