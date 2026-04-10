Inauguran la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026

El Gobernador Rubén Rocha Moya con los motociclistas

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le dio la bienvenida a los motociclistas que llegaron al estado para poder participar en la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026.

En Villa Unión, el mandatario estatal saludó a algunos de las personas que van a participar en el evento motorizado que se desarrolla del 8 al 11 de abril y que es considerado como el más importante en Latinoamérica.

Asimismo, Rocha Moya expresó que desea que tengan una feliz estancia y que disfruten del evento, al igual que de los atractivos y sobre todo, de la rica gastronomía del Estado.

Los motociclistas que visitan Mazatlán vienen tanto de diferentes partes del país como del extranjero (Estados Unidos, Colombia, Chile, entre otros)e impactan de manera positiva en el sector hotelero, restaurantero, comercial y de servicios turísticos. Ante esto se tiene prevista una derrama económica de más de 800 millones de pesos.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, explicó que van a ser más de 15 mil motociclistas los que formen parte de dicho importante.

“La Semana Internacional de la Moto es el evento más grande de motociclismo en Latinoamérica y es muy importante para Mazatlán y Sinaloa, por lo que estamos muy contentos de recibir a todos los motociclistas, la Perla del Pacífico los recibe con el mejor ambiente, increíbles paisajes у kilómetros de ruta junto al mar”, comentó.

El día de ayer, jueves 9 de abril, el acto inaugural estuvo encabezado por Alejandro Higuera Osuna, subsecretario de Industria de Reuniones, quien se presentó en representación de la secretaria de Turismo del estado; Ángel Fernando Arballo, Oficial Mayor del Ayuntamiento; Jesús Tirado, director del Consejo Consultivo de la Semana Internacional de la Moto; Francis Cazarez, presidenta de la Canaco Mazatlán; José Alberto Ureña, director del Mazatlán International Center y José Ramón Manguart, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas.

Una vez inaugurado el evento, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación de los grupos Santa Grifa, Los Estrambóticos y Murrieta Sur.

Además, el programa de actividades incluye rodadas a pueblos cercanos, exhibiciones acrobáticas, concursos de personalización y zonas gastronómicas. El último día de la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026, va a contar con un concierto tributo al Rock en Español con Clavería (La Ley), Kenny (La de Los Eléctricos) Guevara (Elefante), Kazz (Amantes de Lola), Cala (Rostros Ocultos), Animalf (Cuca), Chirino (La Ley) y Stone (Víctimas del Doctor Cerebro), además de Merenglas y Grupo Clase A, para cerrar con la actuación de Pancho Barraza.

De igual manera, sábado se realizará el tradicional desfile que recorre el Malecón y por la noche tocará el turno de Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers y la actuación estelar de Mago de Oz.