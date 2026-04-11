Más de 10 mil personas asisten al concierto de Pancho Barraza en Semana de la Moto

Concierto de Pancho Barraza en Mazatlán

Más de 10 mil personas disfrutaron de la actuación del cantante Pancho Barraza este viernes en la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026.

Motociclistas de México y el extranjero, así como mazatlecos y turistas que visitan en puerto, presenciaron una noche entretenida por parte del cantante.

Este año, Pancho Barraza está festejando 35 años de carrera, por lo que el repertorio musical incluyó todos sus grandes éxitos acompañado de su Banda Santa María, mariachi y un grupo de bailarines.

La Semana Internacional de la Moto ofrece noche memorable de conciertos, con actuaciones importantes de grupos musicales.

Previo a la actuación de Barraza, se presentó un concierto tributo al Rock en Español, con varios cantantes y músicos representantes del género.

Participaron Clavería (La Ley), Kenny (La de Los Eléctricos) Guevara (Elefante), Kazz (Amantes de Lola), Cala (Rostros Ocultos), Animalf (Cuca), Chirino (La Ley) y Stone (Víctimas del Doctor Cerebro). Además, se presentaron Merenglas y Grupo Clase A.

Asimismo, el viernes, durante la tradicional comida de bienvenida que se realiza en Olas Atlas, se registró la asistencia de más de 12 mil motociclistas.

Este sábado culminan las actividades de la Semana Internacional de la Moto con el tradicional desfile por el Malecón, el evento más esperado por turistas y locales.

Mientras que por la noche en el Centro de Convenciones, Mazatlán recibirá por primera vez al grupo español Mago de Oz, que será el encargado de clausurar oficialmente la edición número 30 del evento motorizado.