Puebla inaugura la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 con participación de 32 países

Inauguración de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, llevó a cabo la inauguración de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, competencia que reúne a atletas de 32 países en las modalidades de arco compuesto y recurvo.

Durante el acto inaugural, Armenta Mier destacó que este evento fortalece la proyección internacional del estado y consolida al deporte como eje de bienestar, seguridad y desarrollo social. También anunció la creación de tres escuelas de tiro con arco, una de ellas en la Universidad del Deporte, como parte de una estrategia para fomentar la participación de jóvenes y dejar un legado permanente en la entidad.

El presidente de World Archery, Greg Easton, reconoció la capacidad técnica y organizativa de la entidad, así como el profesionalismo del comité anfitrión. Asimismo, agradeció el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y de su titular, Rommel Pacheco, al señalar que su experiencia como atleta de alto rendimiento ha sido clave para fortalecer el crecimiento de esta disciplina en México.

Por su parte, el presidente de World Archery México, Gabriel Ramos Rodríguez, subrayó que la realización del evento en el centro histórico refleja la visión de los gobiernos estatal y municipal para consolidar al deporte como motor de transformación social. Además, reconoció la coordinación con la CONADE para impulsar un modelo integral de inclusión de nuevos talentos.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, entre ellas el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez, el presidente municipal José Chedraui y la campeona mundial de boxeo, Gabriela Sánchez.

La Crónica de Hoy 2026