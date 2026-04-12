Agricultores aceptan liberar casetas de peaje en Sinaloa; acudirán a reunión en CDMX con Rocha Moya

Dirigentes de productores agrícolas en Sinaloa

Dirigentes de productores agrícolas en Sinaloa acordaron retirarse de las casetas de peaje que tenían tomadas desde el 6 de abril tras aceptar invitación del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya para sostener una reunión en Ciudad de México, donde se buscará definir el esquema de apoyo para la comercialización del maíz correspondiente a la cosecha 2025-2026.

Los líderes agricultores indicaron que esta decisión se tomo como muestra de buena fe, confiando en las gestiones de Rocha Moya, en coordinación con el Gobierno Federal, que esperan una respuesta favorable a sus demandas.

El encuentro está previsto para este 14 de abril y contempla la participación de autoridades estatales y federales, con el objetivo de establecer mecanismos de apoyo que atiendan la problemática que enfrentan los productores de Sinaloa ante los bajos precios del grano.

Sin embargo, los agricultores advirtieron que, en caso de no alcanzarse acuerdos satisfactorios, retomarán las protestas que han venido realizando en estos últimos días.

La movilización de agrícolas comenzó el 6 de abril y tuvo presencia en distintas regiones del estado, prinicpalmente en el centro y norte de Sinaloa. Como parte de estas manifestaciones, los productores tomaron casetas de cobro, permitiendo el libre tránsito vehicular sin el pago de peaje.

En algunos puntos, como la caseta ubicada en el municipio de Navolato, se registraron cierres intermitentes a la circulación, mientras que en otras se mantuvo el flujo vehicular continuo, aunque sin cobro.

Con el retiro anunciado, se espera que las casetas vuelvan a operar con normalidad, mientras los productores permanecen a la expectativa de los resultados de la reunión en la capital del país.