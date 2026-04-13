Abandera Mara Lezama a la delegación deportiva más numerosa de Quintana Roo para la Olimpiada y Paralimpiada Nacional CONADE 2026

Abandera Mara Lezama a la delegación deportiva más numerosa de Quintana Roo Olimpiada y Paralimpiada Nacional CONADE 2026

Cancún.- Al destacar que son un orgullo para Quintana Roo y con ello desearles todo el éxito para lo que serán unas próximas semanas de intensas competencias, la gobernadora Mara Lezama Espinosa abanderó a los más de 800 integrantes de la delegación deportiva de Quintana Roo, la más numerosa en la historia, entre ellos atletas, paratletas, entrenadores, delegados, jueces y staff, que participará en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional CONADE 2026.

“Chavas y chavos, estamos bien orgullosas y orgullosos de ustedes, desde dos grandes personajes que están aquí, Jazziel y Shaday, hasta los que están allá arriba. Quiero agradecer a los papás, mamás, que a lo largo de este año les han acompañado, que les lavan los uniformes, que están al pendiente de lo que necesitan, que lloran cuando pierden y que los abrazan y les dicen que van para adelante cuando ganan”, destacó la Gobernadora tras entregar el banderín del Escudo de Quintana Roo, teniendo como escenario el Poliforum Cancún.

Junto con el presidente de la CODEQ, Jacobo Arzate, la titular del Ejecutivo reconoció también el trabajo de las y los entrenadores, para quienes pidió aplausos. “Se lo merecen a nivel de cancha por ese gran trabajo, con un selectivo en que más del 50% son mujeres. Se acabaron las delegaciones en las que solo había hombres”, aseveró.

Ante todos los presentes, padres de familia, entrenadores, atletas, Mara Lezama destacó que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, ha destinado una inversión de 35.6 millones de pesos en becas, estímulos a través de convocatorias abiertas, y el objetivo es beneficiar ahora a más de mil 500 atletas, y vamos por más.

Asimismo, recordó que cuando llegó este gobierno diferente las instalaciones deportivas estaban en condiciones complicadas, entre ellas el Poliforum, los albergues de la CODEQ, pero ahora están en buen estado para que los atletas sigan representando a Quintana Roo.

Durante el evento se resaltó que la Olimpiada Nacional está cumpliendo su 30 aniversario y que durante la primera edición que fue en el 1996, Quintana Roo participó con una delegación conformada por 464 integrantes y para este 2026, el equipo está integrado por más de 800 personas, siendo el año con el mayor número de integrantes en la historia del estado.

También se informó que para esta edición, los atletas locales competirán en 39 disciplinas deportivas en la Olimpiada y 6 deportes en la Paralimpiada; en el caso de la Olimpiada la justa está programada realizarse del 14 de abril al 6 de junio en siete sedes: Puebla, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato y Yucatán.

El momento más emotivo del protocolo fue cuando la gobernadora Mara Lezama entregó el Banderín con el Escudo del Estado a la paratleta de paranatación Shaday Nicole Hoil Matos y el atleta de luchas asociadas, Jazziel Azriel Balam Canul, quienes representaron a las y los atletas y paratletas de la entidad.

Por su parte, Jacobo Arzate, titular de la CODEQ, comentó: Hoy no solo les estamos entregando nuestro símbolo, sino que estamos reconociendo todo lo que han hecho para llegar hasta aquí, porque sabemos que hay muchas historias de esfuerzo y dedicación, de entrenamientos, obstáculos superados y sueños que empiezan a tomar forma; y se los decimos y repetimos, ¡ustedes no están solos!

En tanto, el atleta Jazziel Balam, agradeció todo el respaldo y apoyo que ha brindado la gobernadora al deporte y a las y los atletas: “Gracias a mis resultados llegue al CEDAR Chetumal, donde he vivido por 10 años y gracias a la gobernadora Mara Lezama, se renovaron las instalaciones, hoy tenemos cuartos individuales con aire acondicionado y espacios para estudio, eso nos motiva a darlo todo en cada entrenamiento y en cada prueba que nos toque hacer, por eso vamos con todo en esta Olimpiada.

Finalmente, la Gobernadora junto a las y los atletas y autoridades, posaron para la foto oficial.

Al evento también estuvieron presentes la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; Eric Arcila Arjona, Jefe de la Oficina de la Gobernadora; Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez; y Luis Alberto Tun Calderon, subsecretario de Atención a la Educación en Zona Norte.